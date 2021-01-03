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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Бешикташ
Кайсериспор - Бешикташ: обзор матча 03 января 2021
Кайсериспор
03.01.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Бешикташ
89'
Д. Н'Куду (П)
90+7'
А. Хасич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Бешикташ
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
А. Хасич
Замена
E. Demir
️️️️
З. Квржич
90'
+3
Замена
И. Парлак
️️️️
Г. Кампаньяро
90'
+2
89'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Н'Куду
Желтая карточка
М. Лопеш
87'
83'
Замена
О. Озякуп
️️️️
А. Хатчинсон
Замена
Д. Алибек
️️️️
В. Канга
82'
Замена
H. Manzala
️️️️
П. Энрике
77'
73'
Замена
Н. Уйсал
️️️️
Б. Менса
63'
Замена
А. Хасич
️️️️
Г. Ялчин
Желтая карточка
З. Квржич
62'
40'
Желтая карточка
Велинтон
12'
Пенальти не реализован!
Б. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Педро Энрике
ЦП
79
Яв Ака
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
23
Велинтон
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
5
Соуза
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
7
Harisson Manzala
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
23
Ильхан Парлак
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
20
Неджип Уйсал
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
4-2-3-1
80
Алемдар
16
Бехич
22
4
Коловециос
20
Квржич
15
Кампаньяро
13
Лопеш
7
Энрике
79
Ака
12
Леннон
9
Канга
4-5-1
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Н'Сакаля
23
Велинтон
21
Вида
50
Ялчин
43
Менса
13
Хатчинсон
5
Соуза
14
Н'Куду
9
Ларин
7
Энрике
7
7
7
Энрике
20
Квржич
14
14
20
Квржич
15
Кампаньяро
23
Парлак
23
Парлак
15
Кампаньяро
9
Канга
7
Алибек
7
Алибек
9
Канга
50
Ялчин
14
Хасич
14
Хасич
50
Ялчин
13
Хатчинсон
15
Озякуп
15
Озякуп
13
Хатчинсон
43
Менса
20
Уйсал
20
Уйсал
43
Менса
Остались в запасе
Кайсериспор
Бешикташ
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
27
Атакан Юнер
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
77
Nurettin Korkmaz
ЦФ
19
Ахмет Каган Малатьялы
ПВ
13
Исмаил Кипе
ВР
26
Ilhan Depe
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Остались в запасе
27
Атакан Юнер
ЦФ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
97
Утку Ювакуран
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Кайсериспор - Бешикташ
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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