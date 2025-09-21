22 сентября на стадионе имени Валерия Лобановского «Динамо Киев» сыграет с «Александрией» в шестом туре Украинской Премьер-лиги. Хозяева находятся в лидирующей группе и демонстрируют высокую результативность, а гости пока лишь пытаются выбраться из зоны борьбы за выживание.

«Динамо Киев»

Столичный клуб стартовал уверенно и после пяти туров набрал 13 очков, занимая вторую строчку. В последнем туре «Динамо» неожиданно потеряло очки в матче с «Оболонью» (2:2), однако в целом команда демонстрирует атакующую мощь, забив 16 мячей в чемпионате – это лучший показатель лиги. Виталий Буяльский остаeтся главным лидером нападения, оформивший 3 гола в пяти встречах. Команда не проигрывает в 13 турах подряд в УПЛ, а также регулярно забивает – серия составляет уже семь матчей. Слабым местом остаeтся защита: 7 пропущенных голов в пяти последних играх показывают, что оборона не всегда справляется.

«Александрия»

Гости пока находятся на 15-й позиции с тремя очками. В последнем туре команда разгромила «ЛНЗ» (4:1), однако эта победа остаeтся единственной яркой вспышкой за последнее время. До этого были поражения от «Оболони», «Металлиста 1925» и «Шахтeра». Слабое место – оборона: 10 пропущенных мячей за пять последних игр. При этом атакующая линия иногда показывает зубы, особенно благодаря Теди Царе, оформившему 2 гола. Тем не менее, на фоне топ-клуба чемпионата гости выглядят уязвимыми и будут играть вторым номером, делая ставку на контратаки.

Факты о командах

«Динамо Киев»

2-е место, 13 очков после 5 туров

Забивает в 7 матчах подряд

Больше всех голов в УПЛ – 16 в 5 матчах

Пропускает в 4 последних турах

Средние показатели: 2.00 гола забито, 1.40 пропущено

«Александрия»

15-е место, 3 очка после 5 туров

Пропускает в 10 матчах подряд

В последних 5 встречах: 6 забитых и 10 пропущенных

Четыре поражения в пяти последних турах

Средние показатели: 1.20 гола забито, 2.00 пропущено

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Александрия»

Хозяева значительно превосходят соперника по классу и статистике, а также обладают более мощной атакой. «Александрия» будет бороться, но с еe уязвимой обороной удержать натиск «Динамо» будет крайне сложно. Киевляне обязаны активно начать игру и постараться решить исход матча уже к первому тайму. Наиболее логично выглядит ставка на победу хозяев с форой, а также на результативный футбол, ведь обе команды часто играют с обменом голами.

Рекомендации