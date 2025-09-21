Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киев» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

21 сентября 2025 8:20
Динамо К - Александрия
22 сент. 2025, понедельник 15:30 | Украина. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Динамо Киев» с форой (-1)
Сделать ставку

22 сентября на стадионе имени Валерия Лобановского «Динамо Киев» сыграет с «Александрией» в шестом туре Украинской Премьер-лиги. Хозяева находятся в лидирующей группе и демонстрируют высокую результативность, а гости пока лишь пытаются выбраться из зоны борьбы за выживание.

«Динамо Киев»

Столичный клуб стартовал уверенно и после пяти туров набрал 13 очков, занимая вторую строчку. В последнем туре «Динамо» неожиданно потеряло очки в матче с «Оболонью» (2:2), однако в целом команда демонстрирует атакующую мощь, забив 16 мячей в чемпионате – это лучший показатель лиги. Виталий Буяльский остаeтся главным лидером нападения, оформивший 3 гола в пяти встречах. Команда не проигрывает в 13 турах подряд в УПЛ, а также регулярно забивает – серия составляет уже семь матчей. Слабым местом остаeтся защита: 7 пропущенных голов в пяти последних играх показывают, что оборона не всегда справляется.

«Александрия»

Гости пока находятся на 15-й позиции с тремя очками. В последнем туре команда разгромила «ЛНЗ» (4:1), однако эта победа остаeтся единственной яркой вспышкой за последнее время. До этого были поражения от «Оболони», «Металлиста 1925» и «Шахтeра». Слабое место – оборона: 10 пропущенных мячей за пять последних игр. При этом атакующая линия иногда показывает зубы, особенно благодаря Теди Царе, оформившему 2 гола. Тем не менее, на фоне топ-клуба чемпионата гости выглядят уязвимыми и будут играть вторым номером, делая ставку на контратаки.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • 2-е место, 13 очков после 5 туров
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Больше всех голов в УПЛ – 16 в 5 матчах
  • Пропускает в 4 последних турах
  • Средние показатели: 2.00 гола забито, 1.40 пропущено

«Александрия»

  • 15-е место, 3 очка после 5 туров
  • Пропускает в 10 матчах подряд
  • В последних 5 встречах: 6 забитых и 10 пропущенных
  • Четыре поражения в пяти последних турах
  • Средние показатели: 1.20 гола забито, 2.00 пропущено

Личные встречи
72% (21)
21% (6)
7% (2)
66
Забитых мячей
18
2.28
В среднем за матч
0.62
6:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Динамо К
3 : 0
08.12.2024
Александрия
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Александрия
0 : 0
04.12.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Александрия
0 : 1
13.04.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Динамо К
4 : 2
01.10.2023
Александрия
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Александрия
1 : 3
20.05.2023
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Динамо К
3 : 1
10.11.2022
Александрия
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
18.09.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Александрия
1 : 2
04.04.2021
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Динамо К
1 : 0
24.10.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Александрия
2 : 2
12.07.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
5 : 1
07.06.2020
Александрия
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Александрия
1 : 3
07.03.2020
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Динамо К
1 : 0
20.10.2019
Александрия
Украина. Плей-офф, 32 тур
Александрия
0 : 2
30.05.2019
Динамо К
Украина. Плей-офф, 27 тур
Динамо К
1 : 1
04.05.2019
Александрия
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Александрия
2 : 1
25.11.2018
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Динамо К
1 : 0
18.08.2018
Александрия
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Александрия
0 : 0
10.12.2017
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
3 : 0
10.09.2017
Александрия
Украина. Плей-офф, 6 тур
Динамо К
6 : 0
07.05.2017
Александрия
Украина. Плей-офф, 1 тур
Александрия
1 : 4
02.04.2017
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 12 тур
Александрия
1 : 1
23.10.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 1 тур
Динамо К
5 : 1
23.07.2016
Александрия
Украина. Кубок, 1/4 финала
Динамо К
0 : 1
06.04.2016
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Александрия
0 : 2
02.04.2016
Динамо К
Украина. Кубок, 1/4 финала
Александрия
1 : 1
01.03.2016
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо К
3 : 0
12.09.2015
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Динамо К
4 : 0
20.11.2011
Александрия
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
Александрия
1 : 3
16.07.2011
Динамо К
Показать все

Прогноз на матч «Динамо Киев» – «Александрия»

Хозяева значительно превосходят соперника по классу и статистике, а также обладают более мощной атакой. «Александрия» будет бороться, но с еe уязвимой обороной удержать натиск «Динамо» будет крайне сложно. Киевляне обязаны активно начать игру и постараться решить исход матча уже к первому тайму. Наиболее логично выглядит ставка на победу хозяев с форой, а также на результативный футбол, ведь обе команды часто играют с обменом голами.

Рекомендации

  • Победа «Динамо Киев» с форой (-1) – коэффициент 1.87
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95

1.87
Победа «Динамо Киев» с форой (-1)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Украина. Премьер-лига Александрия Динамо К
