Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Динамо К
Александрия - Динамо К: обзор матча 20 мая 2023
Александрия
20.05.2023, суббота, 15:00
Украина. Премьер-лига, 27 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
40'
К. Сигеев
17'
А. Андриевский
32'
В. Ванат
73'
К. Вивчаренко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Александрия - Динамо К
73'
ГОЛ! 1:3!
К. Вивчаренко
Замена
В. Калитвинцев
️️️️
К. Сигеев
69'
65'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Ванат
54'
Желтая карточка
В. Кабаев
Замена
А. Шулянский
️️️️
О. Кожушко
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Сигеев
Пас отдал
А. Кулаков
40'
32'
ГОЛ! 0:2!
В. Ванат
Пас отдал
К. Паррис
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Андриевский
Пас отдал
В. Кабаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
30
Никита Шевченко
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
23
Юрий Копина
ОП
66
Кирилл Сигеев
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
91
Валентин Горох
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
27
Даниил Ващенко
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
17
Антон Царенко
АП
19
Денис Гармаш
АП
9
Назар Волошин
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
3-1-2-2-2
30
Шевченко
4
Бабогло
18
Логинов
22
Скорко
23
Копина
66
Сигеев
37
Рыбалка
95
Мустафаев
6
Ковалец
10
Кулаков
7
Кожушко
4-3-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
34
Сирота
16
Дячук
2
Вивчаренко
29
Буяльский
19
Шепелев
18
Андриевский
11
Паррис
22
Кабаев
19
Ванат
66
Сигеев
45
Калитвинцев
45
Калитвинцев
66
Сигеев
7
Кожушко
14
Шулянский
14
Шулянский
7
Кожушко
19
Ванат
19
Гармаш
19
Гармаш
19
Ванат
Остались в запасе
Александрия
Динамо К
1
Георгий Ермаков
ВР
91
Валентин Горох
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
17
Антон Царенко
АП
22
Бенито
ЛВ
9
Назар Волошин
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
91
Валентин Горох
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
5
Роман Савченко
ЦЗ
3
Demyan Chubatyi
ЦЗ
27
Даниил Ващенко
ЦП
29
Ivan Matiushenko
ЦП
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
9
Yegor Gunichev
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
17
Антон Царенко
АП
22
Бенито
ЛВ
9
Назар Волошин
ПВ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Александрия - Динамо К
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Динамо К
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+