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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 10 ноября 2022
Динамо К
10.11.2022, четверг, 16:00
Украина. Премьер-лига, 12 тур
3 : 1
Завершен
Александрия
10'
В. Буяльский
73'
Д. Лонвейк
88'
В. Шепелев
90+1'
А. Шулянский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Александрия
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
А. Шулянский
ГОЛ! 3:0!
В. Шепелев
88'
88'
Замена
А. Шулянский
️️️️
О. Кожушко
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
84'
Замена
А. Беседин
️️️️
В. Ванат
84'
78'
Замена
К. Дрышлюк
️️️️
С. Рыбалка
78'
Замена
Б. Кобзарь
️️️️
К. Ковалец
ГОЛ! 2:0!
Д. Лонвейк
Пас отдал
В. Цыганков
73'
Желтая карточка
В. Ванат
71'
Желтая карточка
В. Цыганков
70'
Замена
Д. Лонвейк
️️️️
В. Кабаев
69'
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Дубинчак
69'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
60'
Желтая карточка
В. Дубинчак
32'
29'
Желтая карточка
А. Цуриков
ГОЛ! 1:0!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Цыганков
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
31
Олег Билык
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
7
Александр Демченко
ОП
9
Андрей Цуриков
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
7
Олег Кожушко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Кахим Паррис
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
14
Артем Шулянский
ЦФ
93
Богдан Кобзарь
ЦФ
4-3-2-1
35
Нещерет
44
Дубинчак
6
Забарный
34
Сирота
94
Кедзиора
19
Шепелев
8
Сидорчук
29
Буяльский
22
Кабаев
11
Цыганков
19
Ванат
3-1-4-1-1
31
Билык
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
4
Бабогло
7
Демченко
45
Калитвинцев
37
Рыбалка
75
Третьяков
9
Цуриков
6
Ковалец
7
Кожушко
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
22
Кабаев
21
Лонвейк
21
Лонвейк
22
Кабаев
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
19
Ванат
41
Беседин
41
Беседин
19
Ванат
37
Рыбалка
8
Дрышлюк
8
Дрышлюк
37
Рыбалка
7
Кожушко
14
Шулянский
14
Шулянский
7
Кожушко
6
Ковалец
93
Кобзарь
93
Кобзарь
6
Ковалец
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
1
Георгий Бущан
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
1
Георгий Бущан
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
11
Кахим Паррис
ПВ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Остались в запасе
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЦЗ
57
Александр Мельник
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЦП
95
Эмиль Мустафаев
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
8
Денис Костышин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Динамо К - Александрия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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