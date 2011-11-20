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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 20 ноября 2011
Динамо К
20.11.2011, воскресенье, 21:30
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Александрия
5'
Б. Идейе
45+2'
А. Ярмоленко
59'
Д. Назаренко (АГ)
85'
А. Ярмоленко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Александрия
+1
Желтая карточка
А. Сахневич
Желтая карточка
Д. Силва
Замена
К. Корреа
️️️️
О. Вукоевич
ГОЛ! 4:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Д. Гармаш
Замена
М. Нинкович
️️️️
А. Алиев
Замена
А. Сахневич
️️️️
А. Казанюк
Замена
Дуду
️️️️
Б. Идейе
Желтая карточка
К. Сидоренко
Желтая карточка
Я. Кралик
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Назаренко
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
А. Алиев
Замена
Д. Назаренко
️️️️
Л. Калоуда
Замена
М. Кременчуцкий
️️️️
А. Гитченко
ГОЛ! 2:0!
А. Ярмоленко
Пас отдал
А. Алиев
+2
Травма
Юссуф
Травма
А. Гитченко
16'
Желтая карточка
П. Ксенз
ГОЛ! 1:0!
Б. Идейе
Пас отдал
О. Гусев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
44
Леандро Алмейда
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
20
Олег Гусев
ЛП
88
Александр Алиев
ЦП
12
Браун Идейе
АП
19
Денис Гармаш
АП
5
Огнен Вукоевич
ПП
7
Андрей Ярмоленко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Ян Кралик
ЛЗ
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ПЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
6
Алексей Довгий
ЦП
19
Павел Ксенз
ЦП
99
Давид Таргамадзе
ЦП
8
Александр Казанюк
ПП
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
92
Дуду
ЛВ
77
Карлос Корреа
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
14
Максим Кременчуцкий
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
13
Руслан Зейналов
ЦП
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
4-3-2-1
1
Шовковский
44
Алмейда
24
Юссуф
3
Бетао
21
Данило Силва
20
Гусев
88
Алиев
5
Вукоевич
19
Гармаш
12
Идейе
7
Ярмоленко
4-5-1
79
Панькив
15
Запорожан
4
Гитченко
8
Сидоренко
4
Кралик
8
Казанюк
6
Довгий
19
Ксенз
99
Таргамадзе
10
Калоуда
29
Кабанов
5
Вукоевич
77
Корреа
77
Корреа
5
Вукоевич
88
Алиев
36
Нинкович
36
Нинкович
88
Алиев
12
Идейе
92
Дуду
92
Дуду
12
Идейе
4
Гитченко
14
Кременчуцкий
14
Кременчуцкий
4
Гитченко
8
Казанюк
22
Сахневич
22
Сахневич
8
Казанюк
10
Калоуда
18
Назаренко
18
Назаренко
10
Калоуда
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
35
Максим Коваль
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
24
Владислав Леванидов
ВР
13
Руслан Зейналов
ЦП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
13
Руслан Зейналов
ЦП
10
Тауфик Салхи
ЛВ
25
Сергей Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Динамо К - Александрия
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Динамо им. Лобановского
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