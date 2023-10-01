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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 01 октября 2023
Динамо К
01.10.2023, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 9 тур
4 : 2
Завершен
Александрия
15'
В. Бражко
44'
В. Ванат
83'
В. Бражко
90+3'
В. Буяльский
43'
Жеовани
47'
Д. Скорко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Александрия
ГОЛ! 4:2!
В. Буяльский
Пас отдал
В. Кабаев
90'
+3
Замена
А. Тымчик
️️️️
А. Караваев
84'
ГОЛ! 3:2!
В. Бражко
Пас отдал
В. Ванат
83'
76'
Замена
A. Andreychuk
️️️️
К. Ковалец
Замена
В. Кабаев
️️️️
Н. Волошин
72'
71'
Желтая карточка
В. Калитвинцев
Замена
В. Шепелев
️️️️
А. Андриевский
71'
63'
Замена
Ж. Альвина
️️️️
Жеовани
62'
Замена
А. Микитишин
️️️️
А. Шулянский
52'
Желтая карточка
Д. Скорко
Желтая карточка
Н. Волошин
49'
47'
ГОЛ! 2:2!
Д. Скорко
ГОЛ! 2:1!
В. Ванат
Пас отдал
А. Ярмоленко
44'
43'
ГОЛ! 1:1!
Жеовани
ГОЛ! 1:0!
В. Бражко
Пас отдал
А. Караваев
15'
14'
Желтая карточка
К. Сигеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
1
Георгий Ермаков
ВР
24
Александр Мартынюк
ЛЗ
33
José Hernández
ЦЗ
4
Антон Кравченко
ЦЗ
22
Данил Скорко
ЦЗ
14
Артем Шулянский
ЛВ
66
Кирилл Сигеев
ЦП
8
Евгений Смирный
ЦП
45
Владислав Калитвинцев
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
5
Жеовани
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
14
Самба Диалло
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
4
Решат Рамадани
ОП
19
Владимир Шепелев
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
17
Антон Царенко
АП
Александрия
1
Виктор Долгий
ВР
7
Артур Микитишин
ЛВ
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
55
Жуан Альвина
ПВ
17
Andriy Andreychuk
ЦФ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
4
Попов
34
Сирота
20
Караваев
6
Бражко
18
Андриевский
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
19
Ванат
4-3-2-1
1
Ермаков
33
4
Кравченко
22
Скорко
24
Мартынюк
66
Сигеев
8
Смирный
45
Калитвинцев
6
Ковалец
14
Шулянский
5
Жеовани
20
Караваев
18
Тымчик
18
Тымчик
20
Караваев
18
Андриевский
19
Шепелев
19
Шепелев
18
Андриевский
9
Волошин
22
Кабаев
22
Кабаев
9
Волошин
5
Жеовани
55
Альвина
55
Альвина
5
Жеовани
14
Шулянский
7
Микитишин
7
Микитишин
14
Шулянский
6
Ковалец
17
17
6
Ковалец
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
Главный тренер
Мирча Луческу
1
Виктор Долгий
ВР
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Юрий Гура
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
4
Решат Рамадани
ОП
17
Антон Царенко
АП
14
Самба Диалло
ЛВ
22
Бенито
ЛВ
Остались в запасе
1
Виктор Долгий
ВР
23
Артем Кулаковский
ЦП
50
Денис Шостак
ЦП
27
Даниил Ващенко
ЦП
10
Родион Плакса
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
17
Yaroslav Bazaev
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Юрий Гура
Статистика матча Динамо К - Александрия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
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