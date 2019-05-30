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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Динамо К
Александрия - Динамо К: обзор матча 30 мая 2019
Александрия
30.05.2019, четверг, 19:30
Украина. Плей-офф, 32 тур
0 : 2
Завершен
Динамо К
21'
В. Цыганков
70'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Динамо К
70'
ГОЛ! 0:2!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Беседин
21'
ГОЛ! 0:1!
В. Цыганков
Пас отдал
Н. Русин
Желтая карточка
А. Запорожан
20'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
6
Кирилл Ковалец
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Никита Бурда
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
41
Артем Беседин
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Динамо К
1
Артур Рудько
ВР
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
3-1-1
79
Панькив
15
Запорожан
7
Лучкевич
20
Пашаев
44
Банада
6
Ковалец
3-2-2-2
1
Бущан
94
Кедзиора
6
Бурда
16
Миколенко
31
Шабанов
19
Шепелев
11
Цыганков
14
де Пена
31
Русин
41
Беседин
Остались в запасе
Александрия
Динамо К
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Артур Рудько
ВР
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
Остались в запасе
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
1
Артур Рудько
ВР
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Статистика матча Александрия - Динамо К
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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