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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 18 сентября 2021
Динамо К
18.09.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Александрия
90+8'
В. Цыганков (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Александрия
Желтая карточка
А. Шабанов
90'
+15
Желтая карточка
Д. Гармаш
90'
+15
90'
+14
Красная карточка
И. Кирюханцев
Замена
Б. Леднев
️️️️
В. Буяльский
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Цыганков
90'
+8
90'
+7
Желтая карточка
С. Рыбалка
90'
+1
Замена
Т. Стецков
️️️️
М. Третьяков
79'
Желтая карточка
К. Дубра
Замена
В. Шепелев
️️️️
С. Сидорчук
78'
76'
Желтая карточка
C. Spinelli
71'
Замена
С. Рыбалка
️️️️
К. Дрышлюк
Замена
Витиньо
️️️️
К. де Пена
69'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
69'
Желтая карточка
С. Сидорчук
67'
63'
Замена
C. Spinelli
️️️️
С. Гринь
63'
Замена
И. Кирюханцев
️️️️
В. Одарюк
Желтая карточка
Т. Кедзиора
58'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
И. Шкурин
46'
Желтая карточка
В. Буяльский
43'
42'
Желтая карточка
К. Ковалец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
50
Сергей Гринь
ПП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦФ
8
Владимир Одарюк
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
37
Сергей Рыбалка
ЦФ
77
Claudio Spinelli
ЦФ
3-4-2-1
1
Бущан
16
Миколенко
6
Забарный
94
Кедзиора
31
Шабанов
8
Сидорчук
29
Буяльский
18
Андриевский
14
де Пена
11
Цыганков
17
Шкурин
3-3-5
11
Мирошниченко
4
Дубра
9
Цуриков
50
Гринь
6
Ковалец
75
Третьяков
8
Дрышлюк
31
Билык
57
Мельник
5
Калюжный
8
Одарюк
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
8
Сидорчук
19
Шепелев
19
Шепелев
8
Сидорчук
17
Шкурин
19
Гармаш
19
Гармаш
17
Шкурин
29
Буяльский
30
Леднев
30
Леднев
29
Буяльский
14
де Пена
28
Витиньо
28
Витиньо
14
де Пена
8
Одарюк
70
Кирюханцев
70
Кирюханцев
8
Одарюк
75
Третьяков
55
Стецков
55
Стецков
75
Третьяков
8
Дрышлюк
37
Рыбалка
37
Рыбалка
8
Дрышлюк
50
Гринь
77
77
50
Гринь
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
25
Glib Bukhal
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
Остались в запасе
25
Glib Bukhal
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
7
Александр Демченко
ЦП
23
Юрий Копина
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Динамо К - Александрия
5
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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