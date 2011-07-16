Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Динамо К
Александрия - Динамо К: обзор матча 16 июля 2011
Александрия
16.07.2011, суббота, 18:00
Украина. Премьер-Лига, 2 тур
1 : 3
Завершен
Динамо К
72'
А. Запорожан
54'
А. Ярмоленко
56'
Б. Идейе
80'
Б. Идейе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Динамо К
Замена
М. Арури
️️️️
П. Ксенз
Замена
А. Алиев
️️️️
А. Милевский
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
О. Гусев
ГОЛ! 1:3!
Б. Идейе
Пас отдал
А. Милевский
Желтая карточка
Д. Силва
ГОЛ! 1:2!
А. Запорожан
Пас отдал
П. Ксенз
Травма
Л. Аруна
Желтая карточка
В. Шевченко
Замена
В. Шевченко
️️️️
Р. Зейналов
ГОЛ! 0:2!
Б. Идейе
Пас отдал
Г. Попов
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Б. Идейе
Замена
Б. Идейе
️️️️
О. Вукоевич
18'
Желтая карточка
А. Ярмоленко
11'
Желтая карточка
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
27
Сергей Старенький
ЛЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
5
Игорь Чередниченко
(К)
ЦЗ
22
Андрей Сахневич
ПЗ
10
Тауфик Салхи
ЛВ
13
Руслан Зейналов
ЦП
18
Дмитрий Назаренко
ЦП
6
Алексей Довгий
ЦП
99
Давид Таргамадзе
ПВ
19
Павел Ксенз
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Динамо К
1
Александр Шовковский
(К)
ВР
3
Горан Попов
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛВ
25
Лукман Аруна
ЦП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
26
Роман Еременко
АП
20
Олег Гусев
ПВ
0
Артем Милевский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Александрия
1
Владимир Овсиенко
ВР
3
Олег Ермак
ЦЗ
99
Мохамед Арури
ЦЗ
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
7
Вячеслав Шевченко
ЦФ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
4-3-2-1
79
Панькив
27
Старенький
15
Запорожан
5
Чередниченко
22
Сахневич
13
Зейналов
18
Назаренко
6
Довгий
10
Салхи
99
Таргамадзе
19
Ксенз
4-2-3-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
15
Диакате
34
Хачериди
3
Попов
25
Аруна
5
Вукоевич
20
Гусев
26
Еременко
7
Ярмоленко
0
Милевский
19
Ксенз
99
Арури
99
Арури
19
Ксенз
13
Зейналов
7
Шевченко
7
Шевченко
13
Зейналов
20
Гусев
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
20
Гусев
0
Милевский
88
Алиев
88
Алиев
0
Милевский
5
Вукоевич
12
Идейе
12
Идейе
5
Вукоевич
Остались в запасе
Александрия
Динамо К
3
Олег Ермак
ЦЗ
1
Владимир Овсиенко
ВР
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
3
Олег Ермак
ЦЗ
1
Владимир Овсиенко
ВР
8
Кирилл Сидоренко
ЦЗ
29
Тарас Кабанов
ЦФ
Остались в запасе
35
Максим Коваль
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Александрия - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Динамо К
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Кривбасс» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Кривбасса» и «Динамо Киев» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Динамо Киев» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+