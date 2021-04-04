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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Динамо К
Александрия - Динамо К: обзор матча 04 апреля 2021
Александрия
04.04.2021, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
14'
А. Ситало
35'
Н. Шапаренко (П)
90'
Ж. Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Александрия - Динамо К
Замена
А. Мельник
️️️️
К. Ковалец
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Родригес
88'
Замена
Д. Гармаш
️️️️
А. Беседин
Замена
Т. Стецков
️️️️
В. Лучкевич
84'
83'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
76'
Желтая карточка
Ж. Родригес
Замена
Д. Устименко
️️️️
А. Ситало
75'
73'
Замена
Ж. Родригес
️️️️
К. де Пена
60'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
55'
Желтая карточка
Д. Попов
Желтая карточка
М. Третьяков
37'
35'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Н. Шапаренко
ГОЛ! 1:0!
А. Ситало
Пас отдал
К. Ковалец
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
7
Валерий Лучкевич
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
41
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
55
Тимур Стецков
ЦЗ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
70
Andrey Novikov
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
19
Andriy Globa
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
30
Богдан Леднев
АП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
3-2-5-1
79
Панькив
11
Мирошниченко
4
Бондаренко
21
4
Бабогло
7
Мишенко
75
Третьяков
7
Лучкевич
6
Ковалец
27
44
Банада
17
Ситало
3-2-3-1-1
1
Бущан
20
Караваев
6
Забарный
4
Попов
94
Кедзиора
16
Миколенко
29
Буяльский
10
Шапаренко
8
Сидорчук
14
де Пена
41
Беседин
17
Ситало
9
Устименко
9
Устименко
17
Ситало
7
Лучкевич
55
Стецков
55
Стецков
7
Лучкевич
6
Ковалец
57
Мельник
57
Мельник
6
Ковалец
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
41
Беседин
19
Гармаш
19
Гармаш
41
Беседин
14
де Пена
7
Родригес
7
Родригес
14
де Пена
Остались в запасе
Александрия
Динамо К
70
Andrey Novikov
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
70
Andrey Novikov
ЦФ
5
Иван Калюжный
ЦП
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Александрия - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
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