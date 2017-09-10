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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 10 сентября 2017
Динамо К
10.09.2017, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, 8 тур
3 : 0
Завершен
Александрия
52'
Е. Хачериди
65'
Д. Мбокани
67'
В. Цыганков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Александрия
Желтая карточка
С. Сидорчук
89'
ГОЛ! 3:0!
В. Цыганков
67'
ГОЛ! 2:0!
Д. Мбокани
65'
56'
Желтая карточка
Е. Банада
ГОЛ! 1:0!
Е. Хачериди
52'
Желтая карточка
Д. Гонсалес
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Максим Коваль
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
19
Йосип Пиварич
ЦП
6
Николай Морозюк
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
10
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
15
Андрей Запорожан
ЦЗ
44
Евгений Банада
ЦП
9
Андрей Цуриков
ЦП
22
Василий Грицук
АП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Динамо К
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Александрия
24
Владислав Леванидов
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
2-4-2-2
35
Коваль
4
Кадар
34
Хачериди
19
Пиварич
29
Буяльский
8
Сидорчук
6
Морозюк
19
Гармаш
11
Цыганков
10
Гонсалес
70
Мбокани
2-2-1
79
Панькив
20
Пашаев
15
Запорожан
44
Банада
9
Цуриков
22
Грицук
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
24
Владислав Леванидов
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Остались в запасе
21
Домагой Вида
ЦЗ
19
Владимир Шепелев
ЦП
20
Олег Гусев
ЦП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
Остались в запасе
24
Владислав Леванидов
ВР
14
Артем Полярус
ЛП
72
Михайло Козак
ЦП
7
Станислав Кулиш
ЦП
Главный тренер
Мацей Кедзиорек
Главный тренер
Кирилл Нестеренко
Статистика матча Динамо К - Александрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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