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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Александрия
Динамо К - Александрия: обзор матча 24 октября 2020
Динамо К
24.10.2020, суббота, 17:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
1 : 0
Завершен
Александрия
1'
Д. Попов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Александрия
90'
+3
Желтая карточка
В. Бондаренко
Красная карточка
Н. Шапаренко
90'
Замена
В. Шепелев
️️️️
В. Буяльский
83'
Желтая карточка
С. Сидорчук
82'
78'
Желтая карточка
А. Мельник
72'
Замена
Д. Безбородько
️️️️
М. Третьяков
Замена
Б. Вербич
️️️️
К. де Пена
69'
Замена
А. Караваев
️️️️
Т. Кедзиора
69'
57'
Желтая карточка
Т. Стецков
54'
Замена
D. Grechyshkin
️️️️
В. Грицук
Желтая карточка
Д. Попов
51'
48'
Желтая карточка
В. Грицук
46'
Замена
Т. Стецков
️️️️
М. Задерака
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Д. Гармаш
46'
Замена
В. Супряга
️️️️
Ж. Родригес
46'
Желтая карточка
Т. Кедзиора
41'
Желтая карточка
Ж. Родригес
33'
Желтая карточка
К. де Пена
21'
ГОЛ! 1:0!
Д. Попов
Пас отдал
В. Миколенко
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
34
Александр Сирота
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
7
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
21
Pavlo Pashaev
ЦЗ
7
Богдан Мишенко
ЦЗ
75
Максим Третьяков
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
40
Mikita Dudka
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
57
Александр Мельник
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
6
Илья Забарный
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
10
Николай Шапаренко
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
20
Владислав Супряга
ЦФ
Александрия
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
27
Dmytro Grechyshkin
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
19
Andriy Globa
ЦФ
26
Vyacheslav Borisenko
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
4-2-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
34
Сирота
4
Попов
94
Кедзиора
8
Сидорчук
29
Буяльский
14
де Пена
19
Гармаш
11
Цыганков
7
Родригес
4-3-3
79
Панькив
4
Бабогло
21
7
Мишенко
4
Бондаренко
75
Третьяков
22
Грицук
20
Задерака
57
Мельник
17
Ситало
40
14
де Пена
7
Вербич
7
Вербич
14
де Пена
94
Кедзиора
20
Караваев
20
Караваев
94
Кедзиора
19
Гармаш
10
Шапаренко
10
Шапаренко
19
Гармаш
29
Буяльский
19
Шепелев
19
Шепелев
29
Буяльский
7
Родригес
20
Супряга
20
Супряга
7
Родригес
20
Задерака
55
Стецков
55
Стецков
20
Задерака
22
Грицук
27
27
22
Грицук
75
Третьяков
21
Безбородько
21
Безбородько
75
Третьяков
Остались в запасе
Динамо К
Александрия
6
Илья Забарный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
Главный тренер
Мирча Луческу
19
Andriy Globa
ЦФ
26
Vyacheslav Borisenko
ЦФ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Остались в запасе
6
Илья Забарный
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
71
Денис Бойко
ВР
18
Александр Андриевский
ЦП
Остались в запасе
19
Andriy Globa
ЦФ
26
Vyacheslav Borisenko
ЦФ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
6
Кирилл Ковалец
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Владимир Шаран
Статистика матча Динамо К - Александрия
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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