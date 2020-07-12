Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Александрия - Динамо К
Александрия - Динамо К: обзор матча 12 июля 2020
Александрия
12.07.2020, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа A, 8 тур
2 : 2
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Александрия
79
Юрий Панькив
ВР
11
Денис Мирошниченко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
55
Тимур Стецков
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦП
44
Евгений Банада
ЦП
3
Artem Gordienko
ЦП
75
Максим Третьяков
ЦП
21
Денис Безбородько
ЦФ
17
Артем Ситало
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
14
Георгий Цитаишвили
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Александрия
25
Glib Bukhal
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
9
Денис Устименко
ЦФ
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
11
Виктор Цыганков
ПВ
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
4-4-2
79
Панькив
11
Мирошниченко
4
Бабогло
55
Стецков
4
Дубра
7
Лучкевич
3
75
Третьяков
44
Банада
17
Ситало
21
Безбородько
2-4-2-1
71
Бойко
20
Караваев
94
Кедзиора
8
Сидорчук
10
Шапаренко
18
Андриевский
31
Шабанов
14
Цитаишвили
14
де Пена
31
Русин
Остались в запасе
Александрия
Динамо К
9
Денис Устименко
ЦФ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Шаран
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Никита Бурда
ЦЗ
1
Георгий Бущан
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Остались в запасе
9
Денис Устименко
ЦФ
25
Glib Bukhal
ЦЗ
26
Anton Shendrik
ЦЗ
6
Алексей Довгий
ЦП
22
Василий Грицук
ЦП
6
Кирилл Ковалец
ЦП
20
Максим Задерака
ЦП
31
Олег Билык
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Остались в запасе
77
Ибрагим Каргбо
ЦФ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
11
Виктор Цыганков
ПВ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Никита Бурда
ЦЗ
1
Георгий Бущан
ВР
4
Денис Попов
ЦЗ
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Владимир Шепелев
ЦП
Главный тренер
Владимир Шаран
Главный тренер
Алексей Михайличенко
Статистика матча Александрия - Динамо К
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Левый берег
1 : 0
09.06.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, Переходные матчи
Александрия
1 : 1
05.06.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Александрия
1 : 1
23.05.2026
Кривбасс
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Рух
1 : 3
17.05.2026
Александрия
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 2
12.05.2026
Заря
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Ника
Новости команд
Все
Александрия
Динамо К
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 11:50
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Александрия» – «Кривбасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Александрия» – «Кривбасс»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.65
22 мая
«Рух» – «Александрия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Рух» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 3.05
16 мая
«Александрия» – «Заря»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Динамо Киев» – «Оболонь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 11:50
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
УПЛ: шансы «Динамо Киев» и «Оболони» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+