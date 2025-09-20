21 сентября на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится матч 5-го тура Ла Лиги: «Райо Вальекано» примет «Сельту». Обе команды набрали по 4 очка и пока находятся в нижней половине таблицы, поэтому результат этой встречи имеет большое значение для их турнирных перспектив.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» начал сезон неуверенно и после четырeх туров располагается на 13-м месте с четырьмя очками. Команда не может выиграть три матча подряд, а в последнем туре уступила «Осасуне» (0:2). С другой стороны, стоит отметить, что дома мадридцы традиционно чувствуют себя увереннее – они не проигрывают в шести последних встречах на своeм стадионе.

Альваро Гарсия является лидером атакующих действий команды, на его счету 4 гола в шести матчах. В целом «Райо» забил 6 голов в последних пяти играх и при этом пропустил 4. В среднем команда забивает 1,2 гола за матч, что позволяет рассчитывать на результативность в атаке.

«Сельта»

«Сельта» также имеет четыре очка, но занимает 14-е место. Главная особенность галисийцев – частые ничейные исходы: четыре последних матча в чемпионате завершились именно таким образом. Команда регулярно забивает, но и пропускает почти в каждой игре.

Лучший бомбардир коллектива – Борха Иглесиас, отличившийся дважды в пяти турах. В последних пяти матчах «Сельта» забила 4 гола и пропустила 6. Средняя результативность соперника составляет 0,8 гола за матч, а пропусков – 1,2.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Занимает 13-е место в таблице Ла Лиги.

Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.

В последних 5 играх забил 6 голов, пропустил 4.

«Сельта»

Идeт 14-й в чемпионате с 4 очками.

Сыграла вничью 4 последних матча.

В последних 5 играх забила 4 и пропустила 6 голов.

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу с осторожной стратегией, так как находятся рядом в таблице и не хотят отпускать конкурентов. «Райо Вальекано» сильнее играет дома и имеет более организованную оборону, тогда как «Сельта» склонна к ничейным исходам. Встреча может получиться упорной и низкорезультативной, но фактор домашнего поля даeт «Райо» определeнное преимущество.

Оптимальным вариантом видится ставка на то, что хозяева не проиграют, а также вариант с умеренным тоталом.

Рекомендации для ставок