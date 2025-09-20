Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Райо Вальекано» – «Сельта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.30

20 сентября 2025 9:48
Райо Вальекано - Сельта
21 сент. 2025, воскресенье 15:00 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.30
«Райо Вальекано» с форой (0)
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Кампо де Вальекас» состоится матч 5-го тура Ла Лиги: «Райо Вальекано» примет «Сельту». Обе команды набрали по 4 очка и пока находятся в нижней половине таблицы, поэтому результат этой встречи имеет большое значение для их турнирных перспектив.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» начал сезон неуверенно и после четырeх туров располагается на 13-м месте с четырьмя очками. Команда не может выиграть три матча подряд, а в последнем туре уступила «Осасуне» (0:2). С другой стороны, стоит отметить, что дома мадридцы традиционно чувствуют себя увереннее – они не проигрывают в шести последних встречах на своeм стадионе.

Альваро Гарсия является лидером атакующих действий команды, на его счету 4 гола в шести матчах. В целом «Райо» забил 6 голов в последних пяти играх и при этом пропустил 4. В среднем команда забивает 1,2 гола за матч, что позволяет рассчитывать на результативность в атаке.

«Сельта»

«Сельта» также имеет четыре очка, но занимает 14-е место. Главная особенность галисийцев – частые ничейные исходы: четыре последних матча в чемпионате завершились именно таким образом. Команда регулярно забивает, но и пропускает почти в каждой игре.

Лучший бомбардир коллектива – Борха Иглесиас, отличившийся дважды в пяти турах. В последних пяти матчах «Сельта» забила 4 гола и пропустила 6. Средняя результативность соперника составляет 0,8 гола за матч, а пропусков – 1,2.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Занимает 13-е место в таблице Ла Лиги.
  • Не проигрывает в 6 последних домашних матчах.
  • В последних 5 играх забил 6 голов, пропустил 4.

«Сельта»

  • Идeт 14-й в чемпионате с 4 очками.
  • Сыграла вничью 4 последних матча.
  • В последних 5 играх забила 4 и пропустила 6 голов.

Личные встречи
50% (9)
28% (5)
22% (4)
25
Забитых мячей
22
1.39
В среднем за матч
1.22
4:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  6:1
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 37 тур
Сельта
1 : 2
18.05.2025
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
2 : 1
10.01.2025
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 0
31.03.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 16 тур
Райо Вальекано
0 : 0
11.12.2023
Сельта
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
3 : 0
11.03.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Райо Вальекано
0 : 0
10.11.2022
Сельта
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
2 : 0
05.02.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
0 : 0
01.11.2021
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
18.05.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 19 тур
Райо Вальекано
4 : 2
11.01.2019
Сельта
Испания. Примера, 21 тур
Райо Вальекано
3 : 0
24.01.2016
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
6 : 1
11.04.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 12 тур
Райо Вальекано
1 : 0
23.11.2014
Сельта
Испания. Примера, 32 тур
Райо Вальекано
3 : 0
05.04.2014
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0 : 2
10.11.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
0 : 2
07.04.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 2
10.11.2012
Сельта
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подойдут к матчу с осторожной стратегией, так как находятся рядом в таблице и не хотят отпускать конкурентов. «Райо Вальекано» сильнее играет дома и имеет более организованную оборону, тогда как «Сельта» склонна к ничейным исходам. Встреча может получиться упорной и низкорезультативной, но фактор домашнего поля даeт «Райо» определeнное преимущество.

Оптимальным вариантом видится ставка на то, что хозяева не проиграют, а также вариант с умеренным тоталом.

Рекомендации для ставок

  • «Райо Вальекано» с форой (0) – коэффициент 2.30
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75
  • Ничья в матче – коэффициент 3.10

2.30
«Райо Вальекано» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Сельта Райо Вальекано
Другие прогнозы
20.09.2025
16:30
2.10
Германия. Бундеслига, 4 тур
Гамбург - Хайденхайм
Победа «Гамбурга»
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 