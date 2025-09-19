Введите ваш ник на сайте
«Вильярреал» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

19 сентября 2025 9:05
Вильярреал - Осасуна
20 сент. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку

20 сентября на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Осасуну». Хозяева пока выступают неровно, но сохраняют высокую позицию в таблице, в то время как гости делают ставку на надежность обороны и минимализм в атаке.

«Вильярреал»

После уверенной победы над «Жироной» со счетом 5:0 команда не смогла закрепить успех, сыграв вничью с «Сельтой» и проиграв «Атлетико». В последнем туре Лиги чемпионов «Вильярреал» уступил «Тоттенхэму» (0:1), что отражает текущую нестабильность. Однако в Ла Лиге «желтая субмарина» набрала 7 очков в 4 матчах и идет в верхней части таблицы. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру и отличается результативностью на домашнем стадионе, где не проигрывает в 8 из 10 последних встреч.

«Осасуна»

Коллектив из Памплоны начал сезон с 6 очками в 4 турах и располагается на девятом месте. «Осасуна» выиграла два матча с одинаковым счетом 1:0, подтверждая привычный прагматичный стиль. Команда забивает мало – всего 4 гола в последних пяти матчах, но и пропускает крайне редко, лишь 2 раза за тот же отрезок. Важно, что в последних пяти встречах показатель пропущенных составил всего 0.40 за игру, что делает «Осасуну» одной из самых дисциплинированных оборонительных команд старта чемпионата.

Факты о командах

«Вильярреал»

  • 7 очков после 4 туров, 6-е место
  • 8 забитых и 4 пропущенных за 5 последних матчей
  • В среднем: 1.60 забитых и 0.80 пропущенных за игру
  • Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч

«Осасуна»

  • 6 очков после 4 туров, 9-е место
  • 4 забитых и 2 пропущенных за 5 последних матчей
  • В среднем: 0.80 забитых и 0.40 пропущенных за игру
  • Победа 2:0 над «Райо Вальекано» в последнем туре

Личные встречи
42% (11)
27% (7)
31% (8)
48
Забитых мячей
32
1.85
В среднем за матч
1.23
4:2
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:2
Самая крупная ничья:  2:2
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
4 : 2
03.05.2025
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
2 : 2
24.11.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 1
25.05.2024
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
3 : 1
26.11.2023
Осасуна
Испания. Примера, 26 тур
Осасуна
0 : 3
19.03.2023
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
2 : 0
17.10.2022
Осасуна
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
1 : 0
05.03.2022
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Вильярреал
1 : 2
17.10.2021
Осасуна
Испания. Примера, 30 тур
Вильярреал
1 : 2
11.04.2021
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Осасуна
1 : 3
19.12.2020
Вильярреал
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
02.02.2020
Осасуна
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
2 : 1
05.10.2019
Вильярреал
Испания. Примера, 25 тур
Осасуна
1 : 4
01.03.2017
Вильярреал
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
3 : 1
25.09.2016
Осасуна
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
3 : 1
04.02.2014
Осасуна
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
0 : 3
01.09.2013
Вильярреал
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1 : 1
28.04.2012
Осасуна
Испания. Примера, 17 тур
Осасуна
2 : 1
18.12.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 38 тур
Осасуна
1 : 0
21.05.2011
Вильярреал
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4 : 2
15.01.2011
Осасуна
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
0 : 2
31.01.2010
Осасуна
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 1
30.08.2009
Вильярреал
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1 : 1
24.01.2009
Осасуна
Испания. Примера, 1 тур
Осасуна
1 : 1
31.08.2008
Вильярреал
Испания. Примера, 26 тур
Вильярреал
0 : 0
02.03.2008
Осасуна
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
3 : 2
07.10.2007
Вильярреал
Показать все

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Осасуна»

«Вильярреал» идет фаворитом за счет качества состава и домашнего фактора, однако «Осасуна» редко позволяет соперникам развернуться в атаке. Матч обещает быть осторожным, с минимальным количеством моментов, где многое будет решаться в центре поля. Хозяева будут владеть инициативой, но «Осасуна» способна навязать плотную борьбу и сыграть от обороны. Логично предположить, что встреча пройдет в низовом ключе и завершится результатом с ограниченным количеством голов.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Точный счет 1:0 или 2:0 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 5.50

1.80
Победа «Вильярреала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Осасуна Вильярреал
Рекомендуем
