20 сентября на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Осасуну». Хозяева пока выступают неровно, но сохраняют высокую позицию в таблице, в то время как гости делают ставку на надежность обороны и минимализм в атаке.

«Вильярреал»

После уверенной победы над «Жироной» со счетом 5:0 команда не смогла закрепить успех, сыграв вничью с «Сельтой» и проиграв «Атлетико». В последнем туре Лиги чемпионов «Вильярреал» уступил «Тоттенхэму» (0:1), что отражает текущую нестабильность. Однако в Ла Лиге «желтая субмарина» набрала 7 очков в 4 матчах и идет в верхней части таблицы. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру и отличается результативностью на домашнем стадионе, где не проигрывает в 8 из 10 последних встреч.

«Осасуна»

Коллектив из Памплоны начал сезон с 6 очками в 4 турах и располагается на девятом месте. «Осасуна» выиграла два матча с одинаковым счетом 1:0, подтверждая привычный прагматичный стиль. Команда забивает мало – всего 4 гола в последних пяти матчах, но и пропускает крайне редко, лишь 2 раза за тот же отрезок. Важно, что в последних пяти встречах показатель пропущенных составил всего 0.40 за игру, что делает «Осасуну» одной из самых дисциплинированных оборонительных команд старта чемпионата.

Факты о командах

«Вильярреал»

7 очков после 4 туров, 6-е место

8 забитых и 4 пропущенных за 5 последних матчей

В среднем: 1.60 забитых и 0.80 пропущенных за игру

Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч

«Осасуна»

6 очков после 4 туров, 9-е место

4 забитых и 2 пропущенных за 5 последних матчей

В среднем: 0.80 забитых и 0.40 пропущенных за игру

Победа 2:0 над «Райо Вальекано» в последнем туре

Прогноз на матч «Вильярреал» – «Осасуна»

«Вильярреал» идет фаворитом за счет качества состава и домашнего фактора, однако «Осасуна» редко позволяет соперникам развернуться в атаке. Матч обещает быть осторожным, с минимальным количеством моментов, где многое будет решаться в центре поля. Хозяева будут владеть инициативой, но «Осасуна» способна навязать плотную борьбу и сыграть от обороны. Логично предположить, что встреча пройдет в низовом ключе и завершится результатом с ограниченным количеством голов.

Рекомендации для ставок