20 сентября на стадионе «Эстадио де ла Серамика» состоится матч пятого тура Ла Лиги, в котором «Вильярреал» примет «Осасуну». Хозяева пока выступают неровно, но сохраняют высокую позицию в таблице, в то время как гости делают ставку на надежность обороны и минимализм в атаке.
«Вильярреал»
После уверенной победы над «Жироной» со счетом 5:0 команда не смогла закрепить успех, сыграв вничью с «Сельтой» и проиграв «Атлетико». В последнем туре Лиги чемпионов «Вильярреал» уступил «Тоттенхэму» (0:1), что отражает текущую нестабильность. Однако в Ла Лиге «желтая субмарина» набрала 7 очков в 4 матчах и идет в верхней части таблицы. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру и отличается результативностью на домашнем стадионе, где не проигрывает в 8 из 10 последних встреч.
«Осасуна»
Коллектив из Памплоны начал сезон с 6 очками в 4 турах и располагается на девятом месте. «Осасуна» выиграла два матча с одинаковым счетом 1:0, подтверждая привычный прагматичный стиль. Команда забивает мало – всего 4 гола в последних пяти матчах, но и пропускает крайне редко, лишь 2 раза за тот же отрезок. Важно, что в последних пяти встречах показатель пропущенных составил всего 0.40 за игру, что делает «Осасуну» одной из самых дисциплинированных оборонительных команд старта чемпионата.
Факты о командах
«Вильярреал»
- 7 очков после 4 туров, 6-е место
- 8 забитых и 4 пропущенных за 5 последних матчей
- В среднем: 1.60 забитых и 0.80 пропущенных за игру
- Не проигрывает в 8 из 10 последних домашних встреч
«Осасуна»
- 6 очков после 4 туров, 9-е место
- 4 забитых и 2 пропущенных за 5 последних матчей
- В среднем: 0.80 забитых и 0.40 пропущенных за игру
- Победа 2:0 над «Райо Вальекано» в последнем туре
Прогноз на матч «Вильярреал» – «Осасуна»
«Вильярреал» идет фаворитом за счет качества состава и домашнего фактора, однако «Осасуна» редко позволяет соперникам развернуться в атаке. Матч обещает быть осторожным, с минимальным количеством моментов, где многое будет решаться в центре поля. Хозяева будут владеть инициативой, но «Осасуна» способна навязать плотную борьбу и сыграть от обороны. Логично предположить, что встреча пройдет в низовом ключе и завершится результатом с ограниченным количеством голов.
Рекомендации для ставок
- Победа «Вильярреала» – коэффициент 1.80
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85
- Точный счет 1:0 или 2:0 в пользу «Вильярреала» – коэффициент 5.50