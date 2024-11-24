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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вильярреал
Осасуна - Вильярреал: обзор матча 24 ноября 2024
Осасуна
24.11.2024, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
8'
А. Будимир
20'
А. Будимир (П)
67'
А. Баэна
90+3'
Ж. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Вильярреал
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ж. Морено
Желтая карточка
С. Эррера
90'
+2
Желтая карточка
Л. Торро
90'
+1
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Будимир
87'
Замена
А. Бретонес
️️️️
А. Орос
86'
86'
Замена
П. Кабанес
️️️️
Й. Пино
Желтая карточка
Х. Аресо
84'
84'
Желтая карточка
Д. Парехо
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Сарагоса
78'
77'
Замена
Х. Бернат
️️️️
С. Кардона
Желтая карточка
А. Орос
75'
72'
Замена
Д. Суарес
️️️️
С. Комесанья
67'
ГОЛ! 2:1!
А. Баэна
Пас отдал
Й. Пино
Замена
И. Муньос
️️️️
Х. Монкайола
66'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Р. Гарсия
66'
Желтая карточка
А. Катена
52'
46'
Замена
Ж. Морено
️️️️
Р. Террац
45'
+1
Желтая карточка
С. Кардона
45'
Желтая карточка
А. Баэна
39'
Желтая карточка
С. Комесанья
Желтая карточка
Э. Бойомо
31'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Будимир
20'
19'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
А. Будимир
Пас отдал
Р. Гарсия
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Серхио Эррера
(К)
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
15
Брайан Сарагоса
АП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Абель Бретонес
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
Вильярреал
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
4
Денис Суарес
АП
16
Пау Кабанес
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Эррера
3
Крус
22
Бойомо
24
Катена
12
Аресо
6
Торро
7
Монкайола
10
Орос
14
Гарсия
15
Сарагоса
17
Будимир
4-1-2-2-1
13
Конде
6
Наварро
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
11
Террац
10
Парехо
14
Комесанья
10
Пино
10
Баэна
11
Барри
14
Гарсия
7
Пенья
7
Пенья
14
Гарсия
7
Монкайола
8
Муньос
8
Муньос
7
Монкайола
10
Орос
23
Бретонес
23
Бретонес
10
Орос
15
Сарагоса
16
Гомес
16
Гомес
15
Сарагоса
17
Будимир
9
Гарсия
9
Гарсия
17
Будимир
23
Кардона
24
Бернат
24
Бернат
23
Кардона
14
Комесанья
4
Суарес
4
Суарес
14
Комесанья
10
Пино
16
Кабанес
16
Кабанес
10
Пино
11
Террац
7
Морено
7
Морено
11
Террац
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Остались в запасе
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
3
Antonio Espigares
ЦЗ
5
Alassane Diatta
ЦП
Главный тренер
Висенте Морено
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
6
5
Всего ударов по воротам
4
17
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
0
8
Нарушения
12
13
Офсайды
0
5
Количество передач
351
496
Сейвы
5
1
Точность передач %
72
82
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.08
2.43
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Мунуэра Монтера
(Хаэн)
Стадион:
Эль Садар
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