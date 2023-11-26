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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 26 ноября 2023
Вильярреал
26.11.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
57'
Х. Луис Моралес
71'
Х. Луис Моралес
80'
Х. Луис Моралес
78'
А. Катена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Осасуна
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
87'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Х. Луис Моралес
87'
ГОЛ! 3:1!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
А. Баэна
80'
Замена
М. Тригерос
️️️️
Ж. Морено
79'
78'
ГОЛ! 2:1!
А. Катена
Пас отдал
Л. Авила
77'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
А. Орос
77'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
А. Будимир
77'
Замена
И. Муньос
️️️️
Л. Торро
ГОЛ! 2:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. Фойт
71'
68'
Замена
Л. Авила
️️️️
Р. Пенья
Замена
И. Акомах
️️️️
А. Альтимира
68'
Замена
С. Комесанья
️️️️
Э. Капу
68'
64'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Х. Монкайола
ГОЛ! 1:0!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Ж. Морено
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
5
Давид Гарсия
(К)
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Осасуна
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Икер Муньос
ОП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
9
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Йоргенсен
8
Фойт
39
Альбиоль
4
Куэнка
23
Педраса
6
Капу
2
Альтимира
10
Парехо
10
Баэна
25
Моралес
7
Морено
3-3-2-1-1
1
Эррера
7
Пенья
24
Катена
5
Гарсия
12
Аресо
6
Торро
22
Мохика
7
Монкайола
10
Орос
16
Гомес
17
Будимир
23
Педраса
5
Морено
5
Морено
23
Педраса
7
Морено
14
Тригерос
14
Тригерос
7
Морено
6
Капу
14
Комесанья
14
Комесанья
6
Капу
25
Моралес
22
Бреретон
22
Бреретон
25
Моралес
2
Альтимира
11
Акомах
11
Акомах
2
Альтимира
6
Торро
8
Муньос
8
Муньос
6
Торро
10
Орос
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Орос
17
Будимир
11
Арнайц
11
Арнайц
17
Будимир
7
Пенья
6
Авила
6
Авила
7
Пенья
7
Монкайола
9
Гарсия
9
Гарсия
7
Монкайола
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Пепе Рейна
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
5
Абрахам дель Мораль
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
11
Рамон Террац
ОП
10
Хорхе Паскуаль
ЦФ
Остались в запасе
13
Пабло Валенсия
ВР
13
Айтор
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Хорхе Эррандо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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