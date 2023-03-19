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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вильярреал
Осасуна - Вильярреал: обзор матча 19 марта 2023
Осасуна
19.03.2023, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 26 тур
0 : 3
Завершен
Вильярреал
14'
С. Чуквуэзе
85'
Х. Луис Моралес
90+3'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Осасуна - Вильярреал
90'
+3
ГОЛ! 0:3!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Й. Пино
87'
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
85'
ГОЛ! 0:2!
Х. Луис Моралес
85'
Замена
К. Фемения
️️️️
С. Чуквуэзе
Замена
Кике
️️️️
Э. Барха
78'
Замена
П. Ибаньес
️️️️
Л. Торро
78'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Абде
78'
Желтая карточка
Д. Брашанац
72'
68'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Террац
Замена
А. Будимир
️️️️
Л. Авила
64'
57'
Желтая карточка
Й. Пино
Желтая карточка
Л. Торро
47'
46'
Замена
Й. Мохика
️️️️
А. Педраса
46'
Замена
А. Манди
️️️️
Р. Альбиоль
Замена
Д. Брашанац
️️️️
И. Видаль
46'
Желтая карточка
И. Видаль
39'
35'
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Ж. Морено
14'
ГОЛ! 0:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
А. Педраса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
13
Айтор
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
25
Пепе Рейна
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
11
Рамон Террац
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
35
Диего Морено
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Пабло Ибаньес
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Вильярреал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
22
Йохан Мохика
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
20
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Николас Джексон
ПВ
23
Хессем Хассан
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Айтор
23
Санчес
15
Эрнандес
5
Гарсия
22
Видаль
6
Торро
7
Монкайола
10
Эз Абде
16
Гомес
11
Барха
6
Авила
4-1-2-2-1
25
Рейна
14
Торрес
39
Альбиоль
8
Фойт
23
Педраса
11
Террац
14
Тригерос
10
Парехо
10
Пино
21
Чуквуэзе
7
Морено
22
Видаль
5
Брашанац
5
Брашанац
22
Видаль
6
Авила
17
Будимир
17
Будимир
6
Авила
10
Эз Абде
14
Гарсия
14
Гарсия
10
Эз Абде
11
Барха
19
Кике
19
Кике
11
Барха
6
Торро
19
Ибаньес
19
Ибаньес
6
Торро
39
Альбиоль
2
Манди
2
Манди
39
Альбиоль
7
Морено
25
Моралес
25
Моралес
7
Морено
11
Террац
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
11
Террац
21
Чуквуэзе
17
Фемения
17
Фемения
21
Чуквуэзе
23
Педраса
22
Мохика
22
Мохика
23
Педраса
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
35
Диего Морено
ПЗ
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
11
Николас Джексон
ПВ
23
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
35
Диего Морено
ПЗ
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
5
Альберто Морено
ЛЗ
11
Николас Джексон
ПВ
23
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Муньис Руис
Стадион:
Эль Садар
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