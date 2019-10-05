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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Вильярреал
Осасуна - Вильярреал: обзор матча 05 октября 2019
Осасуна
05.10.2019, суббота, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 1
Завершен
Вильярреал
46'
Ф. Ронкалья
79'
Л. Авила
5'
П. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Вильярреал
90'
+3
Желтая карточка
К. Бакка
ГОЛ! 2:1!
Л. Авила
79'
Желтая карточка
Ойер
70'
67'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ронкалья
46'
Желтая карточка
И. Видаль
13'
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
20
Адриан
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Вильярреал
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-1-2-2
23
Рубен
2
Эступиньян
22
Видаль
15
Эрнандес
14
Ронкалья
6
Ойер
8
Мерида
14
Гарсия
10
Торрес
6
Авила
20
Адриан
4-3-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
14
Торрес
39
Альбиоль
6
Кинтилья
99
Ангисса
10
Иборра
8
Касорла
21
Чуквуэзе
9
Экамби
7
Морено
Остались в запасе
Осасуна
Вильярреал
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Серхио Эррера
ВР
16
Рауль Навас
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
9
Хуан Вильяр
ЦФ
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Андрес
ВР
26
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Осасуна - Вильярреал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
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