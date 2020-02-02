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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Осасуна
Вильярреал - Осасуна: обзор матча 02 февраля 2020
Вильярреал
02.02.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 22 тур
3 : 1
Завершен
Осасуна
45+1'
П. Алькасер
54'
Р. Пенья
59'
С. Касорла (П)
48'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Осасуна
Желтая карточка
Ф. Ангисса
90'
+1
Желтая карточка
С. Касорла
67'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Касорла
59'
57'
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 2:1!
Р. Пенья
Пас отдал
С. Касорла
54'
48'
ГОЛ! 1:1!
А. Эрнандес
Пас отдал
Р. Торрес
ГОЛ! 1:0!
П. Алькасер
Пас отдал
М. Тригерос
45'
+1
3'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
21
Иньиго Перес
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
22
Марк Кардона
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Вильярреал
1
Андрес
ВР
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
4-3-1-2
1
Асенхо
7
Пенья
39
Альбиоль
26
Мори
2
Гаспар
8
Касорла
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
9
Алькасер
7
Морено
4-3-2-1
1
Эррера
22
Видаль
5
Гарсия
15
Эрнандес
2
Эступиньян
21
Перес
20
Ибаньес
7
Монкайола
10
Торрес
14
Гарсия
22
Кардона
Остались в запасе
Вильярреал
Осасуна
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Андрес
ВР
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
99
Франк Ангисса
ЦП
1
Андрес
ВР
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
18
Энрик Гальего
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Вильярреал - Осасуна
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Стадион:
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