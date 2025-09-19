Введите ваш ник на сайте
«Енисей» – «Факел»: прогноз и ставки на матч 20 сентября 2025 с коэффициентом 1.55

19 сентября 2025 8:22
Енисей - Факел
20 сент. 2025, суббота 09:45 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

20 сентября в Красноярске на стадионе «Центральный» состоится матч 11 тура Первой лиги, где «Енисей» примет «Факел». Встреча обещает быть напряженной, так как хозяева пытаются выбраться из нижней части таблицы, а гости борются за сохранение места в зоне лидеров.

«Енисей»

Сибирский клуб провел 10 туров, набрав 9 очков и заняв 13-е место. Команда испытывает трудности в реализации моментов: всего 3 гола за последние 5 матчей, при этом пропустили они столько же. Лучший бомбардир – Ростислав Огиенко с двумя мячами в 5 встречах. «Енисей» не может выиграть в трех турах подряд, но на своем поле выглядит чуть увереннее, обыгрывая «Сокол» и «Черноморец». Статистика последних игр показывает осторожный стиль – низкая результативность и ставка на оборону.

«Факел»

Клуб из Воронежа проводит более стабильный сезон. С 22 очками в активе команда занимает 3-е место. Лучший бомбардир – Беляйди Пуси, отличившийся 4 раза в 10 матчах. При этом атакующий потенциал гостей в последних турах снижен: всего 3 гола в 5 играх. «Факел» продолжает демонстрировать надежность сзади – в среднем лишь 1 пропущенный гол за матч. Несмотря на поражение от «Родины» (0:2) в прошлом туре, воронежцы остаются среди фаворитов на повышение.

Факты о командах

«Енисей»

  • Не может победить в 3 матчах подряд.
  • В среднем: 0.60 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр.
  • Забивает в 3 последних матчах.
  • В 2 из 3 последних игр на своем поле команда победила.

«Факел»

  • Идет на 3-м месте с 22 очками.
  • В среднем: 0.60 забито и 1.00 пропущено за последние 5 игр.
  • Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч с этим соперником.
  • Побеждает в 3 из 5 последних игр с минимальным счетом.

Личные встречи
50% (8)
13% (2)
38% (6)
20
Забитых мячей
16
1.25
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Факел
2 : 0
10.06.2023
Енисей
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
Енисей
0 : 1
07.06.2023
Факел
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
2 : 1
26.03.2022
Факел
Россия. ФНЛ, 11 тур
Факел
3 : 1
15.09.2021
Енисей
Россия. ФНЛ, 28 тур
Енисей
1 : 3
06.03.2021
Факел
Россия. ФНЛ, 8 тур
Факел
1 : 0
09.09.2020
Енисей
Россия. ФНЛ, 12 тур
Факел
1 : 1
07.09.2019
Енисей
Россия. ФНЛ, 28 тур
Енисей
1 : 0
17.03.2018
Факел
Россия. ФНЛ, 10 тур
Факел
1 : 3
27.08.2017
Енисей
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
0 : 3
29.04.2017
Енисей
Россия. ФНЛ, 16 тур
Енисей
2 : 0
08.10.2016
Факел
Россия. ФНЛ, 24 тур
Енисей
2 : 0
29.11.2015
Факел
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
10.08.2015
Енисей
Россия. ФНЛ, 40 тур
Факел
1 : 0
01.04.2012
Енисей
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
1 : 1
07.11.2011
Факел
Россия. ФНЛ, 18 тур
Факел
1 : 2
27.06.2011
Енисей
Показать все

Прогноз на матч «Енисей» – «Факел»

Обе команды играют осторожно, редко забивают и делают акцент на оборону. «Енисей» силен дома, но «Факел» располагает более качественным составом и умеет выжимать результат даже в сложных матчах. Вряд ли стоит ждать обилия голов – встреча, скорее всего, пройдет в закрытой манере с минимальным преимуществом одной из сторон. Наиболее вероятным выглядит вариант с низкой результативностью.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.55
  • Победа «Факела» с форой (0) – коэффициент 1.80
  • Счет 0:1 или 1:1 как возможный исход

1.55
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Факел Енисей
