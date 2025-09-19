20 сентября в Красноярске на стадионе «Центральный» состоится матч 11 тура Первой лиги, где «Енисей» примет «Факел». Встреча обещает быть напряженной, так как хозяева пытаются выбраться из нижней части таблицы, а гости борются за сохранение места в зоне лидеров.

«Енисей»

Сибирский клуб провел 10 туров, набрав 9 очков и заняв 13-е место. Команда испытывает трудности в реализации моментов: всего 3 гола за последние 5 матчей, при этом пропустили они столько же. Лучший бомбардир – Ростислав Огиенко с двумя мячами в 5 встречах. «Енисей» не может выиграть в трех турах подряд, но на своем поле выглядит чуть увереннее, обыгрывая «Сокол» и «Черноморец». Статистика последних игр показывает осторожный стиль – низкая результативность и ставка на оборону.

«Факел»

Клуб из Воронежа проводит более стабильный сезон. С 22 очками в активе команда занимает 3-е место. Лучший бомбардир – Беляйди Пуси, отличившийся 4 раза в 10 матчах. При этом атакующий потенциал гостей в последних турах снижен: всего 3 гола в 5 играх. «Факел» продолжает демонстрировать надежность сзади – в среднем лишь 1 пропущенный гол за матч. Несмотря на поражение от «Родины» (0:2) в прошлом туре, воронежцы остаются среди фаворитов на повышение.

Факты о командах

«Енисей»

Не может победить в 3 матчах подряд.

В среднем: 0.60 забито и 0.60 пропущено за последние 5 игр.

Забивает в 3 последних матчах.

В 2 из 3 последних игр на своем поле команда победила.

«Факел»

Идет на 3-м месте с 22 очками.

В среднем: 0.60 забито и 1.00 пропущено за последние 5 игр.

Не проигрывает в 6 из 8 последних встреч с этим соперником.

Побеждает в 3 из 5 последних игр с минимальным счетом.

Прогноз на матч «Енисей» – «Факел»

Обе команды играют осторожно, редко забивают и делают акцент на оборону. «Енисей» силен дома, но «Факел» располагает более качественным составом и умеет выжимать результат даже в сложных матчах. Вряд ли стоит ждать обилия голов – встреча, скорее всего, пройдет в закрытой манере с минимальным преимуществом одной из сторон. Наиболее вероятным выглядит вариант с низкой результативностью.

