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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Енисей - Факел
Енисей - Факел: обзор матча 07 июня 2023
Енисей
07.06.2023, среда, 15:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Факел
77'
Е. Марков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Енисей - Факел
Замена
Я. Ивакин
️️️️
А. Канаплин
90'
+2
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Н. Раздорских
90'
+1
83'
Замена
В. Черов
️️️️
М. Браими
83'
Замена
А. Мендель
️️️️
Р. Акбашев
77'
ГОЛ! 0:1!
Е. Марков
74'
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
Травма
Н. Марков
72'
Замена
К. Ушатов
️️️️
А. Окладников
62'
Красная карточка
О. Ланин
57'
54'
Желтая карточка
И. Альшин
49'
Замена
К. Суслов
️️️️
Е. Морозов
46'
Замена
Е. Марков
️️️️
Г. Гонгадзе
45'
+1
Желтая карточка
С. Божин
Желтая карточка
В. Стежко
40'
7'
Желтая карточка
Г. Гонгадзе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Александр Канаплин
ПВ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Вячеслав Якимов
ПЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
10
Михаил Комков
ПП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Владислав Луташев
ЦФ
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
4-1-2-2-1
38
Ставер
2
Кичин
33
Феррейра
5
Стежко
13
Марков
64
Ланин
8
Иванов
21
Раздорских
19
Глушков
8
Канаплин
75
Окладников
4-1-1-2-2
71
Свинов
23
Якимов
47
Божин
85
Морозов
13
Калинин
33
Квеквескири
99
Акбашев
10
Альшин
11
Браими
10
Гонгадзе
14
Аппаев
21
Раздорских
77
Самойлов
77
Самойлов
21
Раздорских
75
Окладников
23
Ушатов
23
Ушатов
75
Окладников
8
Канаплин
20
Ивакин
20
Ивакин
8
Канаплин
99
Акбашев
8
Мендель
8
Мендель
99
Акбашев
85
Морозов
91
Суслов
91
Суслов
85
Морозов
11
Браими
2
Черов
2
Черов
11
Браими
10
Гонгадзе
20
Марков
20
Марков
10
Гонгадзе
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
Остались в запасе
Енисей
Факел
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
36
Владислав Луташев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
36
Владислав Луташев
ЦФ
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Енисей - Факел
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Валентин Мурашов
Резервный судья:
Павел Шадыханов
Стадион:
Манеж "Футбол-Арена "Енисей"
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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