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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 10 июня 2023
Факел
10.06.2023, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
2 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Енисей
10'
Р. Акбашев (П)
70'
Р. Акбашев
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Факел - Енисей
Желтая карточка
И. Альшин
90'
+2
Замена
М. Максимов
️️️️
Х. Аппаев
87'
Замена
Р. Магаль
️️️️
М. Браими
86'
86'
Замена
А. Масловский
️️️️
В. Кичин
84'
Замена
В. Луташев
️️️️
А. Окладников
Желтая карточка
С. Божин
83'
78'
Замена
А. Рукас
️️️️
Я. Ивакин
ГОЛ! 2:0!
Р. Акбашев
70'
Замена
К. Суслов
️️️️
В. Якимов
58'
Замена
Г. Гонгадзе
️️️️
Е. Марков
58'
46'
Замена
Я. Ивакин
️️️️
Н. Глушков
46'
Замена
В. Бардыбахин
️️️️
Н. Марков
Замена
А. Мендель
️️️️
И. Квеквескири
43'
30'
Желтая карточка
В. Стежко
24'
Желтая карточка
А. Канаплин
Желтая карточка
И. Квеквескири
21'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Акбашев
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Мохамед Браими
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
33
Ираклий Квеквескири
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
10
Ильнур Альшин
ПВ
20
Евгений Марков
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Енисей
38
Евгений Ставер
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
19
Никита Глушков
ЛВ
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
8
Александр Канаплин
ЦФ
75
Андрей Окладников
ЦФ
Главный тренер
Алексей Ивахов
Факел
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
8
Андрей Мендель
ОП
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Енисей
42
Даниил Ярусов
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
13
Вячеслав Бардыбахин
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
36
Владислав Луташев
ЦФ
3-2-1-2-2
71
Свинов
13
Калинин
47
Божин
85
Морозов
23
Якимов
33
Квеквескири
99
Акбашев
11
Браими
10
Альшин
14
Аппаев
20
Марков
4-2-2-2
38
Ставер
13
Марков
33
Феррейра
5
Стежко
2
Кичин
8
Иванов
21
Раздорских
23
Ушатов
19
Глушков
75
Окладников
8
Канаплин
33
Квеквескири
8
Мендель
8
Мендель
33
Квеквескири
23
Якимов
91
Суслов
91
Суслов
23
Якимов
11
Браими
28
Магаль
28
Магаль
11
Браими
20
Марков
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
20
Марков
14
Аппаев
21
Максимов
21
Максимов
14
Аппаев
2
Кичин
33
Масловский
33
Масловский
2
Кичин
13
Марков
13
Бардыбахин
13
Бардыбахин
13
Марков
Ивакин
6
Рукас
6
Рукас
Ивакин
19
Глушков
20
Ивакин
20
Ивакин
19
Глушков
75
Окладников
36
Луташев
36
Луташев
75
Окладников
Остались в запасе
Факел
Енисей
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
Главный тренер
Вадим Евсеев
42
Даниил Ярусов
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Алексей Ивахов
Остались в запасе
93
Алексей Городовой
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
78
Даниил Черняков
ЦП
22
Реда Рабеи
ЦП
Остались в запасе
42
Даниил Ярусов
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
10
Расул Гыстаров
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
Главный тренер
Вадим Евсеев
Главный тренер
Алексей Ивахов
Статистика матча Факел - Енисей
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Факел
- : -
30.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
2 : 1
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Текстильщик
- : -
30.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
2 : 2
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Варанцо Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Еремин
Резервный судья:
Артем Чистяков
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
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