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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 15 сентября 2021
Факел
15.09.2021, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 11 тур
3 : 1
Завершен
Енисей
27'
Р. Магаль
37'
К. Суслов
49'
Х. Аппаев
61'
А. Ломакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Енисей
Желтая карточка
А. Кулишев
89'
Желтая карточка
Н. Пейчинович
78'
75'
Замена
М. Комков
️️️️
О. Ланин
Замена
А. Разборов
️️️️
Х. Аппаев
75'
Замена
А. Кулишев
️️️️
О. Дмитриев
74'
Замена
Н. Пейчинович
️️️️
А. Шаваев
67'
Замена
А. Никитин
️️️️
М. Максимов
67'
67'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Масловский
Желтая карточка
М. Максимов
65'
64'
Желтая карточка
А. Ломакин
61'
ГОЛ! 3:1!
А. Ломакин
ГОЛ! 3:0!
Х. Аппаев
49'
46'
Замена
А. Ломакин
️️️️
Е. Песиков
ГОЛ! 2:0!
К. Суслов
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Магаль
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
71
Илья Свинов
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
2
Василий Черов
ПЗ
8
Алихан Шаваев
ЦП
99
Роман Акбашев
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
21
Максим Максимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
33
Александр Масловский
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
33
Херман Феррейра
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
9
Евгений Песиков
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Тренев
Факел
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
7
Андрей Никитин
ЛВ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
32
Артем Кулишев
ПВ
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
Енисей
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ПЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
3-2-2-1-2
71
Свинов
71
Мастерной
25
Смирнов
91
Суслов
28
Магаль
2
Черов
8
Шаваев
99
Акбашев
34
Дмитриев
21
Максимов
14
Аппаев
3-3-2-1-1
1
Опарин
2
Кичин
42
Лапшов
33
Феррейра
13
Марков
64
Ланин
33
Масловский
8
Иванов
21
Раздорских
9
Песиков
92
Скворцов
34
Дмитриев
32
Кулишев
32
Кулишев
34
Дмитриев
8
Шаваев
39
Пейчинович
39
Пейчинович
8
Шаваев
21
Максимов
7
Никитин
7
Никитин
21
Максимов
14
Аппаев
7
Разборов
7
Разборов
14
Аппаев
9
Песиков
90
Ломакин
90
Ломакин
9
Песиков
64
Ланин
10
Комков
10
Комков
64
Ланин
33
Масловский
84
Молтенинов
84
Молтенинов
33
Масловский
Остались в запасе
Факел
Енисей
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Виктор Тренев
Остались в запасе
1
Александр Саутин
ВР
79
Данила Ермаков
ВР
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
8
Максим Седов
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
50
Дэнис Файзуллин
ПВ
Остались в запасе
14
Сергей Чибисов
ПЗ
22
Дмитрий Ребров
ВР
33
Максим Сухомлинов
ЛЗ
6
Андрюс Рукас
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Виктор Тренев
Статистика матча Факел - Енисей
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
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