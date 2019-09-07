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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Енисей
Факел - Енисей: обзор матча 07 сентября 2019
Факел
07.09.2019, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ, 12 тур
1 : 1
Завершен
Енисей
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Статистика матча Факел - Енисей
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Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
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Факел
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