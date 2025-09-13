Введите ваш ник на сайте
«Фенербахче» – «Трабзонспор»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.75

13 сентября 2025 10:43
Фенербахче - Трабзонспор
14 сент. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Обе команды забьют
Сделать ставку

14 сентября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле пройдeт центральный матч 5 тура Суперлиги Турции – «Фенербахче» примет «Трабзонспор». Противостояние двух претендентов на верхнюю часть таблицы обещает яркую и напряжeнную игру, где многое будет зависеть от эффективности лидеров атаки и дисциплины в обороне.

«Фенербахче»

Стамбульская команда подходит к встрече с 7 очками после трeх туров, занимая пятое место. В последнем матче «Фенербахче» обыграл «Генчлербирлиги» (3:1), показав надeжность в атаке и уверенность в контроле мяча. Лидером нападения остаeтся Юссеф Эн-Несири, забивший трижды в семи встречах. В пяти последних матчах «Фенербахче» отличился шесть раз, пропустив лишь три гола – показатель, свидетельствующий о стабильной защите. При этом команда не проигрывает уже четыре тура подряд и сохраняет хорошую форму на старте сезона.

«Трабзонспор»

Клуб из Трабзона демонстрирует не менее впечатляющий старт – 10 очков и второе место после четырeх туров. В прошлом туре команда разошлась миром с «Самсунспором» (1:1), но сохранила семиматчевую серию без поражений. «Трабзонспор» уверенно действует в атаке: за пять последних встреч команда забила семь голов, а Пол Онуачу становится главным форвардом начала сезона. Ещe более впечатляет надeжность в обороне – лишь два пропущенных мяча за пять матчей.

Факты о командах

«Фенербахче»

  • 7 очков, 5-е место
  • Не проигрывает 4 матча подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Эн-Несири – 3 гола в 7 встречах

«Трабзонспор»

  • 10 очков, 2-е место
  • Не проигрывает 7 матчей подряд
  • В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Онуачу – 2 гола в 4 турах

Личные встречи
44% (15)
38% (13)
18% (6)
53
Забитых мячей
32
1.56
В среднем за матч
0.94
4:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
4 : 1
06.04.2025
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Трабзонспор
2 : 3
03.11.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 30 тур
Трабзонспор
2 : 3
17.03.2024
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Фенербахче
2 : 3
04.11.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Фенербахче
3 : 1
18.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Трабзонспор
2 : 0
24.12.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 28 тур
Фенербахче
1 : 1
06.03.2022
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Трабзонспор
3 : 1
17.10.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
0 : 1
28.02.2021
Фенербахче
Турция. Суперлига, 6 тур
Фенербахче
3 : 1
25.10.2020
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
2 : 1
01.02.2020
Фенербахче
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
1 : 1
01.09.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Фенербахче
1 : 1
27.04.2019
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Трабзонспор
2 : 1
25.11.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 19 тур
Трабзонспор
1 : 1
28.01.2018
Фенербахче
Турция. Суперлига, 2 тур
Фенербахче
2 : 2
20.08.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Фенербахче
1 : 1
27.05.2017
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 16 тур
Трабзонспор
0 : 3
26.12.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 30 тур
Трабзонспор
0 : 0
24.04.2016
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
2 : 0
30.11.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Фенербахче
0 : 0
07.02.2015
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Трабзонспор
0 : 0
14.09.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 24 тур
Трабзонспор
0 : 3
10.03.2014
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 7 тур
Фенербахче
0 : 0
06.10.2013
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 22 тур
Трабзонспор
0 : 3
17.02.2013
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 5 тур
Фенербахче
0 : 0
24.09.2012
Трабзонспор
Турция. Плей-офф, 5 тур
Трабзонспор
1 : 3
06.05.2012
Фенербахче
Турция. Плей-офф, 1 тур
Фенербахче
2 : 0
15.04.2012
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 33 тур
Трабзонспор
1 : 1
01.04.2012
Фенербахче
Турция. Супер-Лига, 16 тур
Фенербахче
1 : 0
18.12.2011
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 19 тур
Фенербахче
2 : 0
30.01.2011
Трабзонспор
Турция. Супер-Лига, 2 тур
Трабзонспор
3 : 2
23.08.2010
Фенербахче
Чемпионат Турции, 34 тур
Фенербахче
1 : 1
16.05.2010
Трабзонспор
Чемпионат Турции, 17 тур
Трабзонспор
0 : 1
20.12.2009
Фенербахче
Показать все

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Трабзонспор»

Матч обещает быть равным: «Фенербахче» традиционно силeн дома, но «Трабзонспор» демонстрирует высокий уровень стабильности и отличную защиту. Вероятность того, что обе команды отличатся, велика – оба клуба регулярно забивают, но и пропускают. При этом хозяева будут стремиться навязать атакующий футбол, тогда как гости постараются использовать быстрые переходы в нападение. Оптимальным выбором выглядят ставки на результативность, а также осторожная поддержка хозяев.

Рекомендации

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.75
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.05

1.75
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Трабзонспор Фенербахче
