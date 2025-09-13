14 сентября на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле пройдeт центральный матч 5 тура Суперлиги Турции – «Фенербахче» примет «Трабзонспор». Противостояние двух претендентов на верхнюю часть таблицы обещает яркую и напряжeнную игру, где многое будет зависеть от эффективности лидеров атаки и дисциплины в обороне.

«Фенербахче»

Стамбульская команда подходит к встрече с 7 очками после трeх туров, занимая пятое место. В последнем матче «Фенербахче» обыграл «Генчлербирлиги» (3:1), показав надeжность в атаке и уверенность в контроле мяча. Лидером нападения остаeтся Юссеф Эн-Несири, забивший трижды в семи встречах. В пяти последних матчах «Фенербахче» отличился шесть раз, пропустив лишь три гола – показатель, свидетельствующий о стабильной защите. При этом команда не проигрывает уже четыре тура подряд и сохраняет хорошую форму на старте сезона.

«Трабзонспор»

Клуб из Трабзона демонстрирует не менее впечатляющий старт – 10 очков и второе место после четырeх туров. В прошлом туре команда разошлась миром с «Самсунспором» (1:1), но сохранила семиматчевую серию без поражений. «Трабзонспор» уверенно действует в атаке: за пять последних встреч команда забила семь голов, а Пол Онуачу становится главным форвардом начала сезона. Ещe более впечатляет надeжность в обороне – лишь два пропущенных мяча за пять матчей.

Факты о командах

«Фенербахче»

7 очков, 5-е место

Не проигрывает 4 матча подряд

В среднем: 1.20 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Эн-Несири – 3 гола в 7 встречах

«Трабзонспор»

10 очков, 2-е место

Не проигрывает 7 матчей подряд

В среднем: 1.40 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

Онуачу – 2 гола в 4 турах

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Трабзонспор»

Матч обещает быть равным: «Фенербахче» традиционно силeн дома, но «Трабзонспор» демонстрирует высокий уровень стабильности и отличную защиту. Вероятность того, что обе команды отличатся, велика – оба клуба регулярно забивают, но и пропускают. При этом хозяева будут стремиться навязать атакующий футбол, тогда как гости постараются использовать быстрые переходы в нападение. Оптимальным выбором выглядят ставки на результативность, а также осторожная поддержка хозяев.

Рекомендации