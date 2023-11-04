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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 04 ноября 2023
Фенербахче
04.11.2023, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 3
Завершен
Трабзонспор
61'
Д. Тадич (П)
90'
Д. Тадич (П)
10'
П. Онуачу
46'
Б. Эздемир
47'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
90'
+8
Желтая карточка
У. Чакир
Желтая карточка
Б. Осайи-Самуэль
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Тадич
90'
Замена
Э. Мор
️️️️
И. Кахведжи
89'
81'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
81'
Замена
М. Мюлдюр
️️️️
Э. Джеко
80'
80'
Замена
Й. Стригер Ларсен
️️️️
Э. Эльмали
80'
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Э. Вишча
Вторая желтая
И. Юкшек
78'
78'
Желтая карточка
Э. Вишча
Замена
М. Креспо
️️️️
М. Зайц
74'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
С. Акайдын
73'
73'
Замена
Э. Дестан
️️️️
П. Онуачу
Желтая карточка
И. Юкшек
68'
62'
Замена
Т. Бакасетас
️️️️
А. Омюр
62'
Замена
Трезеге
️️️️
Н. Пепе
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Д. Тадич
61'
52'
Желтая карточка
Э. Эльмали
47'
ГОЛ! 0:3!
Н. Пепе
Пас отдал
А. Омюр
46'
ГОЛ! 0:2!
Б. Эздемир
Желтая карточка
И. Эгрибаят
45'
+3
Желтая карточка
С. Акайдын
32'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Э. Вишча
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
10
Душан Тадич
ЛВ
5
Исмаил Юкшек
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Эдин Джеко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
(К)
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
22
Райян Банийя
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
8
Мехмет Айдын
ПЗ
3
Берат Эздемир
ОП
3
Батиста Менди
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
28
Бартуг Элмаз
ОП
49
Muhammet Imre
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
10
Энис Барди
АП
9
Тасос Бакасетас
АП
94
Энис Дестан
ЦФ
3-4-2-1
25
Ливакович
26
Осайи-Самуэль
4
Акайдын
24
Остерволде
24
Кадиоглу
8
Зайц
17
Кахведжи
5
Юкшек
10
Тадич
17
Шиманьски
10
Джеко
4-2-1-1-2
1
Чакир
8
Айдын
22
Банийя
4
Денсвил
17
Эльмали
3
Эздемир
3
Менди
33
Омюр
10
Вишча
30
Онуачу
19
Пепе
10
Джеко
18
Мюлдюр
18
Мюлдюр
10
Джеко
8
Зайц
19
Креспо
19
Креспо
8
Зайц
17
Кахведжи
7
Мор
7
Мор
17
Кахведжи
4
Акайдын
44
Батшуайи
44
Батшуайи
4
Акайдын
17
Эльмали
17
Стригер Ларсен
17
Стригер Ларсен
17
Эльмали
10
Вишча
11
Фонтас
11
Фонтас
10
Вишча
33
Омюр
9
Бакасетас
9
Бакасетас
33
Омюр
19
Пепе
7
Трезеге
7
Трезеге
19
Пепе
30
Онуачу
94
Дестан
94
Дестан
30
Онуачу
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
49
Muhammet Imre
ЦП
77
Райан Кент
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Энис Барди
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
28
Бартуг Элмаз
ОП
49
Muhammet Imre
ЦП
77
Райан Кент
ЛВ
14
Умут Найир
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
20
Умут Гюнеш
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
10
Энис Барди
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Главный судья:
Зорбай Кючюк
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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