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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 27 апреля 2019
Фенербахче
27.04.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
90+7'
М. Вальбуэна
16'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
ГОЛ! 1:1!
М. Вальбуэна
90'
+7
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
57'
Желтая карточка
Р. Сольдадо
30'
Желтая карточка
М. Шкртел
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Языджи
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Трабзонспор
15
Зарго Туре
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
3-4-1-1
23
Текин
33
Али Калдырым
37
Шкртел
22
Исла
5
Топал
16
Жаилсон
8
Зайц
8
Дирар
24
Айю
9
Сольдадо
3-2-1-2
57
Новак
5
Хосейни
27
Перейра
7
Соса
33
Омюр
97
Языджи
9
Нвакаеме
23
Родальега
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
15
Зарго Туре
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
Остались в запасе
15
Зарго Туре
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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