Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 01 сентября 2019
Фенербахче
01.09.2019, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
17'
Г. Родригеш
28'
К. Экубан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
75'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
Желтая карточка
Н. Дирар
40'
28'
ГОЛ! 1:1!
К. Экубан
Пас отдал
Д. Авдияй
ГОЛ! 1:0!
Г. Родригеш
Пас отдал
М. Крузе
17'
8'
Желтая карточка
Х. Соса
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
25
Занка
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
27
Жоао Перейра
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
10
Донис Авдияй
ЛВ
7
Хосе Соса
ЦП
9
Александр Серлот
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Трабзонспор
12
Джон Оби Микел
ЦП
1-1-5-1-2
25
Занка
38
Чигерчи
25
Белезоглу
8
Дирар
16
Жаилсон
9
Тюрук
11
Туфан
10
Родригеш
10
Крузе
19
Мурики
3-1-1-3
27
Перейра
57
Новак
5
Хосейни
7
Соса
10
Авдияй
9
Нвакаеме
81
Экубан
9
Серлот
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
11
Мехмет Экичи
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
12
Джон Оби Микел
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Трабзонспор
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 17:50
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 17:50
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+