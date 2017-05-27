Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 27 мая 2017
Фенербахче
27.05.2017, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 33 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
23'
М. Сов
54'
М. Беро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
Желтая карточка
С. Учан
90'
Замена
М. Стох
️️️️
Д. Ленс
87'
81'
Замена
У. Родальега
️️️️
Ф. Кастильо
Замена
С. Учан
️️️️
М. Сов
80'
79'
Желтая карточка
К. Меджани
77'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Замена
В. Шен
️️️️
Э. Эменике
72'
71'
Желтая карточка
О. Шахан
65'
Желтая карточка
Ф. Кастильо
Желтая карточка
И. Кейбаши
62'
Желтая карточка
М. Шкртел
55'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Беро
46'
Замена
Я. Дюрица
️️️️
О. Йокушлу
46'
Замена
Э. Альварадо
️️️️
О. Реджер Киврак
27'
Желтая карточка
М. Беро
ГОЛ! 1:0!
М. Сов
23'
Желтая карточка
Э. Эменике
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
17
Мусса Сов
ЦФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
12
Карл Меджани
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
10
Олкай Шахан
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
11
Фабиан Кастильо
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
20
Александр Караваев
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
48
Салих Учан
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
35
Айтач Кара
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
4-3-3
1
Демирель
33
Али Калдырым
37
Шкртел
12
Кейбаши
24
Кьер
17
Ленс
5
Топал
5
Соуза
10
Эменике
17
Сов
32
ван Перси
2-3-2
1
Киврак
12
Меджани
27
Перейра
5
Йокушлу
10
Шахан
22
Беро
14
Н'Дойе
11
Кастильо
17
Сов
48
Учан
48
Учан
17
Сов
17
Ленс
17
Стох
17
Стох
17
Ленс
10
Эменике
20
Шен
20
Шен
10
Эменике
1
Киврак
18
Альварадо
18
Альварадо
1
Киврак
5
Йокушлу
4
Дюрица
4
Дюрица
5
Йокушлу
11
Кастильо
23
Родальега
23
Родальега
11
Кастильо
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
20
Александр Караваев
ПЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
20
Александр Караваев
ПЗ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
33
Роман Нойштедтер
ОП
88
Йигитан Гювели
ЦП
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
35
Айтач Кара
ЦП
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Трабзонспор
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
12:01
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
Вчера, 23:34
23
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
12:01
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
3
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
Вчера, 23:34
23
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
15 ноября
3
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
15 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+