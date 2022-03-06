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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 06 марта 2022
Фенербахче
06.03.2022, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
71'
М. Зайц
22'
Э. Нвакаеме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
Замена
О. Туфан
️️️️
М. Зайц
90'
+2
88'
Замена
Ж. Куасси
️️️️
М. Сиопис
88'
Замена
Б. Койта
️️️️
Т. Бакасетас
88'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Э. Нвакаеме
Замена
М. Озил
️️️️
М. Хакан Яндас
85'
Желтая карточка
М. Бериша
80'
ГОЛ! 1:1!
М. Зайц
Пас отдал
М. Хакан Яндас
71'
Замена
М. Бериша
️️️️
С. Дурсун
66'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Д. Росси
66'
Желтая карточка
М. Креспо
65'
65'
Замена
Джанини
️️️️
А. Корнелиус
28'
Желтая карточка
Э. Вишча
22'
ГОЛ! 0:1!
Э. Нвакаеме
Красная карточка
И. Кахведжи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
9
Диего Росси
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
10
Месут Озил
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
4-4-1-1
1
Баиндыр
3
Мин-Джэ
4
Азиз
41
Салаи
26
Осайи-Самуэль
17
Кахведжи
19
Креспо
8
Яндас
8
Зайц
9
Росси
19
Дурсун
4-2-2-2
1
Чакир
33
Перес
22
Каплан
4
Денсвил
27
Пухач
33
Омюр
6
Сиопис
10
Вишча
9
Бакасетас
14
Корнелиус
9
Нвакаеме
9
Росси
10
Пелкас
10
Пелкас
9
Росси
8
Зайц
11
Туфан
11
Туфан
8
Зайц
8
Яндас
10
Озил
10
Озил
8
Яндас
19
Дурсун
20
Бериша
20
Бериша
19
Дурсун
9
Нвакаеме
3
Эздемир
3
Эздемир
9
Нвакаеме
6
Сиопис
17
Куасси
17
Куасси
6
Сиопис
14
Корнелиус
21
Джанини
21
Джанини
14
Корнелиус
9
Бакасетас
55
Койта
55
Койта
9
Бакасетас
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Главный тренер
Исмаил Картал
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Исмаил Картал
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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