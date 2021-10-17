Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Фенербахче
Трабзонспор - Фенербахче: обзор матча 17 октября 2021
Трабзонспор
17.10.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Фенербахче
25'
Т. Бакасетас
86'
Т. Бакасетас (П)
90+1'
Л. Густаво (АГ)
3'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Фенербахче
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Л. Густаво
90'
+1
87'
Замена
Д. Пелкас
️️️️
Ф. Кадиоглу
87'
Замена
Н. Сангаре
️️️️
М. Креспо
86'
Желтая карточка
А. Салаи
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Т. Бакасетас
86'
75'
Замена
М. Тиссеран
️️️️
Д. Росси
75'
Замена
Х. Соса
️️️️
М. Озил
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Жервиньо
68'
Замена
М. Сиопис
️️️️
Б. Эздемир
68'
62'
Желтая карточка
Э. Валенсия
Желтая карточка
Э. Ие
62'
62'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Д. Токез
️️️️
Б. Перес
52'
Замена
А. Трондсен
️️️️
С. Денсвил
46'
Замена
Ю. Сари
️️️️
Э. Нвакаеме
43'
37'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ! 1:1!
Т. Бакасетас
25'
23'
Вторая желтая
К. Мин-Джэ
14'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Росси
Пас отдал
Э. Валенсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
10
Месут Озил
АП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
19
Мигель Креспо
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Юнус Малли
АП
7
Юсуф Сари
ПП
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Фенербахче
1
Берке Эзер
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Чакир
32
Ие
14
Уго
4
Денсвил
33
Перес
3
Эздемир
33
Омюр
27
Жервиньо
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
4-1-1-2-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
3
Мин-Джэ
41
Салаи
57
Новак
14
Густаво
24
Кадиоглу
10
Озил
9
Росси
19
Креспо
30
Валенсия
4
Денсвил
16
Трондсен
16
Трондсен
4
Денсвил
33
Перес
24
Токез
24
Токез
33
Перес
3
Эздемир
6
Сиопис
6
Сиопис
3
Эздемир
9
Нвакаеме
7
Сари
7
Сари
9
Нвакаеме
27
Жервиньо
14
Корнелиус
14
Корнелиус
27
Жервиньо
19
Креспо
30
Сангаре
30
Сангаре
19
Креспо
9
Росси
32
Тиссеран
32
Тиссеран
9
Росси
24
Кадиоглу
10
Пелкас
10
Пелкас
24
Кадиоглу
10
Озил
7
Соса
7
Соса
10
Озил
30
Валенсия
19
Дурсун
19
Дурсун
30
Валенсия
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Абдулла Авчи
1
Берке Эзер
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
1
Эрце Кардешлер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
1
Берке Эзер
ВР
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Макс Майер
АП
20
Мергим Бериша
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Фенербахче
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Трабзонспор» – «Эюпспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Эюпспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Бубнов заявил, что «Зенит» потратил 36 миллионов евро на матч с «Трабзонспором»
19 ноября
28
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
«Шахтер» – «Фенербахче» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:38
Лига чемпионов: шансы «Шахтера» и «Фенербахче» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:21
Суперлига: шансы «Коджаэлиспора» и «Фенербахче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
В Турции рассказали о перспективах трансфера Кисляка
20 ноября
8
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+