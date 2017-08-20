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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 20 августа 2017
Фенербахче
20.08.2017, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Трабзонспор
45'
А. Потук
84'
М. Вальбуэна (П)
5'
Б. Йылмаз
56'
О. Шахан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
85'
Желтая карточка
М. Беро
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Вальбуэна
84'
Желтая карточка
Соуза
62'
56'
ГОЛ! 1:2!
О. Шахан
Желтая карточка
А. Потук
50'
ГОЛ! 1:1!
А. Потук
Пас отдал
И. Кейбаши
45'
11'
Желтая карточка
О. Шахан
5'
ГОЛ! 0:1!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Ю. Куцка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
1
Онур Реджер Киврак
ВР
27
Жоао Перейра
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
10
Олкай Шахан
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Трабзонспор
18
Эстебан Альварадо
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
12
Огений Онази
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Демирель
37
Шкртел
12
Кейбаши
22
Исла
33
Нойштедтер
5
Топал
8
Дирар
4
Потук
5
Соуза
28
Вальбуэна
32
ван Перси
2-4-1
1
Киврак
27
Перейра
4
Дюрица
22
Беро
33
Куцка
5
Йокушлу
10
Шахан
17
Йылмаз
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
12
Огений Онази
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
13
Идрисс Камени
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
92
Аатиф Шаешу
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
20
Жулиано
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
10
Тео Бонгонда
ПВ
18
Эстебан Альварадо
ВР
12
Огений Онази
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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