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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Фенербахче
Трабзонспор - Фенербахче: обзор матча 24 декабря 2022
Трабзонспор
24.12.2022, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Фенербахче
61'
М. Гомес
90+11'
Трезеге
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Фенербахче
ГОЛ! 2:0!
Трезеге
90'
+11
86'
Замена
Д. Росси
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
86'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Д. Кинг
Замена
Джанини
️️️️
Э. Вишча
81'
Замена
М. Гамшик
️️️️
А. Омюр
77'
Замена
Э. Барди
️️️️
Т. Бакасетас
76'
70'
Замена
Э. Мор
️️️️
С. Азиз
69'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
И. Кахведжи
Замена
У. Бозок
️️️️
М. Гомес
69'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
М. Сиопис
68'
62'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
ГОЛ! 1:0!
М. Гомес
Пас отдал
Т. Бакасетас
61'
60'
Замена
Линкольн
️️️️
М. Батшуайи
57'
Вторая желтая
М. Креспо
Желтая карточка
В. Уго
55'
45'
+7
Желтая карточка
М. Креспо
42'
Желтая карточка
И. Эгрибаят
42'
Желтая карточка
М. Батшуайи
Желтая карточка
Т. Бакасетас
42'
Желтая карточка
М. Гомес
21'
Желтая карточка
Трезеге
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
6
Манолис Сиопис
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
15
Виллиан Арао
ОП
19
Мигель Креспо
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
10
Энис Барди
АП
97
Юсуф Языджи
АП
21
Джанини
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
9
Диего Росси
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
18
Линкольн
АП
7
Эмре Мор
ПВ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
4-2-3-1
1
Чакир
17
Эльмали
5
Бартра
14
Уго
17
Стригер Ларсен
6
Сиопис
33
Омюр
7
Трезеге
9
Бакасетас
10
Вишча
9
Гомес
4-1-3-2
1
Баиндыр
26
Осайи-Самуэль
13
Энрике
41
Салаи
4
Азиз
15
Арао
19
Креспо
17
Кахведжи
24
Кадиоглу
44
Батшуайи
7
Кинг
6
Сиопис
5
Гбамен
5
Гбамен
6
Сиопис
33
Омюр
17
Гамшик
17
Гамшик
33
Омюр
9
Бакасетас
10
Барди
10
Барди
9
Бакасетас
10
Вишча
21
Джанини
21
Джанини
10
Вишча
9
Гомес
17
Бозок
17
Бозок
9
Гомес
7
Кинг
8
Яндас
8
Яндас
7
Кинг
44
Батшуайи
18
Линкольн
18
Линкольн
44
Батшуайи
26
Осайи-Самуэль
9
Росси
9
Росси
26
Осайи-Самуэль
4
Азиз
7
Мор
7
Мор
4
Азиз
17
Кахведжи
13
Валенсия
13
Валенсия
17
Кахведжи
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
97
Юсуф Языджи
АП
37
Наджи Унювар
ЛВ
Остались в запасе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Миха Зайц
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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