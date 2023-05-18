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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Трабзонспор
Фенербахче - Трабзонспор: обзор матча 18 мая 2023
Фенербахче
18.05.2023, четверг, 20:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Трабзонспор
11'
М. Батшуайи
58'
Л. Перес
71'
Э. Валенсия
79'
Трезеге (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фенербахче - Трабзонспор
90'
Желтая карточка
Х. Тюркмен
Замена
Э. Мор
️️️️
М. Батшуайи
83'
Замена
М. Креспо
️️️️
В. Арао
82'
79'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Трезеге
Замена
Д. Кинг
️️️️
Э. Валенсия
72'
Замена
И. Юкшек
️️️️
М. Зайц
72'
ГОЛ! 3:0!
Э. Валенсия
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
71'
67'
Желтая карточка
Э. Эльмали
62'
Замена
Трезеге
️️️️
У. Бозок
62'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Омюр
62'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
Д. Хасполат
62'
Замена
Э. Барди
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 2:0!
Л. Перес
Пас отдал
М. Зайц
58'
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
Пас отдал
А. Гюлер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
4
Самет Акайдын
ЦЗ
41
Аттила Салаи
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЛП
9
Диего Росси
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
8
Миха Зайц
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
17
Эрен Эльмали
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ПЗ
34
Догукан Хасполат
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Эдин Вишча
ПВ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
19
Мигель Креспо
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Трабзонспор
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
7
Трезеге
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
10
Энис Барди
АП
80
Монтассер Лахтими
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
3-1-2-2-2
70
Эгрибаят
4
Акайдын
41
Салаи
14
Перес
15
Арао
24
Кадиоглу
8
Зайц
9
Росси
15
Гюлер
13
Валенсия
44
Батшуайи
4-1-3-1-1
1
Чакир
17
Стригер Ларсен
4
Тюркмен
5
Бартра
17
Эльмали
34
Хасполат
17
Гамшик
33
Омюр
6
Сиопис
10
Вишча
17
Бозок
15
Арао
19
Креспо
19
Креспо
15
Арао
8
Зайц
5
Юкшек
5
Юкшек
8
Зайц
44
Батшуайи
7
Мор
7
Мор
44
Батшуайи
13
Валенсия
7
Кинг
7
Кинг
13
Валенсия
34
Хасполат
5
Гбамен
5
Гбамен
34
Хасполат
17
Гамшик
10
Барди
10
Барди
17
Гамшик
17
Бозок
7
Трезеге
7
Трезеге
17
Бозок
33
Омюр
9
Гомес
9
Гомес
33
Омюр
Остались в запасе
Фенербахче
Трабзонспор
54
Эртугрул Четин
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
13
Густаво Энрике
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Остались в запасе
54
Таха Тепе
ВР
77
Ариф Бослук
ЛЗ
4
Таха Альтикардес
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
80
Монтассер Лахтими
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Фенербахче - Трабзонспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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