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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Фенербахче
Трабзонспор - Фенербахче: обзор матча 01 февраля 2020
Трабзонспор
01.02.2020, суббота, 20:00
Турция. Суперлига, 20 тур
2 : 1
Завершен
Фенербахче
15'
А. Серлот
32'
Ф. Новак
1'
М. Крузе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Фенербахче
90'
+7
Вторая желтая
Л. Густаво
90'
+7
Желтая карточка
Э. Белезоглу
Желтая карточка
Х. Соса
86'
72'
Желтая карточка
Л. Густаво
66'
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
А. Серлот
48'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Новак
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Серлот
Пас отдал
К. Экубан
15'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
7'
1'
ГОЛ! 0:1!
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦФ
9
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Фенербахче
4
Сердар Азиз
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
12
Гильерме
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
2-3-2
57
Новак
27
Перейра
5
Ндиайе
7
Соса
12
Оби Микел
9
Серлот
81
Экубан
2-2-3-1-2
22
Исла
4
Азиз
38
Чигерчи
14
Густаво
11
Туфан
16
Жаилсон
8
Дирар
10
Родригеш
10
Крузе
19
Мурики
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
12
Гильерме
АП
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
12
Гильерме
АП
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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