Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Фенербахче
Трабзонспор - Фенербахче: онлайн-трансляция 24 апреля 2016
Трабзонспор
24.04.2016, воскресенье, 20:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 0
Отменен
Фенербахче
23'
А. Потук
57'
Нани
62'
Р. ван Перси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Фенербахче
75'
Замена
Диего
️️️️
Нани
70'
Замена
Фернандао
️️️️
А. Потук
62'
ГОЛ! 0:3!
Р. ван Перси
57'
ГОЛ! 0:2!
Нани
Желтая карточка
О. Кардосо
45'
41'
Желтая карточка
А. Потук
29'
Желтая карточка
Р. ван Перси
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Потук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
77
Муса Низам
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
4
Алпер Потук
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Трабзонспор
21
Эркан Зенгин
ЛП
Фенербахче
1
Фабиано
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
10
Диего
АП
9
Фернандао
ЦФ
2-2-1
77
Низам
5
Демир
5
Йокушлу
11
Экичи
7
Кардосо
4-3-1-1
1
Демирель
24
Кьер
22
Алвеш
33
Али Калдырым
77
Генюл
4
Потук
5
Топал
5
Соуза
17
Нани
32
ван Перси
17
Нани
10
Диего
10
Диего
17
Нани
4
Потук
9
Фернандао
9
Фернандао
4
Потук
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
21
Эркан Зенгин
ЛП
Главный тренер
Томас Райс
1
Фабиано
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
21
Эркан Зенгин
ЛП
Остались в запасе
1
Фабиано
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
Новости команд
Все
Трабзонспор
Фенербахче
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
15 ноября
3
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
15 ноября
«Зениту» предрекли выход в плей-офф ЛЧ после разгрома «Трабзонспора»
15 ноября
28
«Зенит» установил рекорд посещаемости в матче с «Трабзонспором»
15 ноября
5
Дивеев: «Расстроились, что основа «Трабзонспора» не приехала – хотели сыграть против Салаха»
15 ноября
3
Тренер «Трабзонспора» оценил уровень «Зенита»: «У нас не было шансов»
15 ноября
Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Трабзонспором»
15 ноября
15
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+