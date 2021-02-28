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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Фенербахче
Трабзонспор - Фенербахче: обзор матча 28 февраля 2021
Трабзонспор
28.02.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
76'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Фенербахче
Замена
А. Пармак
️️️️
Марлон
86'
Замена
Б. Афобе
️️️️
Флавио
86'
86'
Замена
Ф. Новак
️️️️
Д. Пелкас
Замена
Ю. Малли
️️️️
С. Асан
79'
76'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пелкас
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
Замена
Ю. Сари
️️️️
К. Экубан
75'
74'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Б. Осайи-Самуэль
74'
Замена
О. Туфан
️️️️
М. Хакан Яндас
72'
Желтая карточка
С. Азиз
66'
Замена
М. Саматта
️️️️
М. Озил
66'
Замена
Э. Валенсия
️️️️
М. Тиам
56'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
Желтая карточка
К. Экубан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
23
Марлон
ЦЗ
8
Флавио
ЦП
81
Калеб Экубан
ЦП
3
Берат Эздемир
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
21
Джанини
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
41
Аттила Салаи
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
26
Брайт Осайи-Самуэль
ПЗ
10
Димитриос Пелкас
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
10
Месут Озил
АП
Главный тренер
Эрсун Янал
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
6
Абдулкадир Пармак
ЦП
8
Льюис Бэйкер
ЦП
10
Юнус Малли
АП
23
Беник Афобе
ЦФ
7
Юсуф Сари
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
11
Озан Туфан
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
4-3-1-2
1
Чакир
14
Уго
32
Ие
23
Марлон
61
Асан
8
Флавио
81
Экубан
3
Эздемир
9
Бакасетас
9
Нвакаеме
21
Джанини
3-2-4-1
1
Баиндыр
32
Тиссеран
77
Генюл
4
Азиз
26
Осайи-Самуэль
41
Салаи
7
Соса
8
Яндас
9
Тиам
10
Пелкас
10
Озил
23
Марлон
6
Пармак
6
Пармак
23
Марлон
61
Асан
10
Малли
10
Малли
61
Асан
8
Флавио
23
Афобе
23
Афобе
8
Флавио
81
Экубан
7
Сари
7
Сари
81
Экубан
9
Тиам
30
Валенсия
30
Валенсия
9
Тиам
10
Пелкас
57
Новак
57
Новак
10
Пелкас
8
Яндас
11
Туфан
11
Туфан
8
Яндас
26
Осайи-Самуэль
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
26
Осайи-Самуэль
10
Озил
38
Саматта
38
Саматта
10
Озил
Остались в запасе
Трабзонспор
Фенербахче
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Главный тренер
Юнал Караман
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
99
Фарук Джан Дженк
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
39
Atakan Gündüz
ЦЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
Остались в запасе
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
23
Харун Текин
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
Главный тренер
Юнал Караман
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Трабзонспор - Фенербахче
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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