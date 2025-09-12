Введите ваш ник на сайте
«Атлетик» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

12 сентября 2025 9:51
Атлетик - Алавес
13 сент. 2025, суббота 19:30 | Испания. Примера, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Победа «Атлетика» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку

13 сентября на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Алавес». Команды подходят к игре с разными показателями в таблице: хозяева борются за лидерство, тогда как гости обосновались в середине. «Атлетик» набрал максимальные 9 очков за три тура, а «Алавес» ограничился четырьмя.

«Атлетик»

Клуб из Бильбао уверенно стартовал в новом сезоне. После трeх туров команда занимает второе место, выиграв все матчи. Последняя победа на выезде над «Бетисом» (2:1) подчеркнула боевой настрой команды. В атаке хорошую форму демонстрирует Нико Уильямс, забивший 2 гола в 5 матчах.

«Атлетик» забил 8 голов за последние 5 игр, но при этом пропустил 7 – есть проблемы в обороне. Команда демонстрирует высокую результативность, но регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты.

«Алавес»

Команда идeт на 11-й строчке с 4 очками. После стартовой победы над «Леванте» (2:1) последовали поражение от «Бетиса» и ничья с «Атлетико» (1:1). Лучший бомбардир команды – Науэль Теналья с одним голом.

Атака «Алавеса» не впечатляет: всего 3 забитых мяча за 5 последних игр. В то же время команда пропускает не так много – 4 гола за этот же отрезок, в среднем по 0.80 за матч. На выезде «Алавес» играет менее уверенно, что может стать ключевым фактором в этом противостоянии.

Факты о командах

«Атлетик»

  • Победы в 3 последних матчах Ла Лиги
  • В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • Пропускает в 8 из 10 последних матчей

«Алавес»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 из 5 последних матчей

Личные встречи
41% (7)
35% (6)
24% (4)
16
Забитых мячей
9
0.94
В среднем за матч
0.53
2:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 0
11.05.2025
Алавес
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1 : 1
15.12.2024
Атлетик
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
2 : 0
16.03.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/8 финала
Атлетик
2 : 0
16.01.2024
Алавес
Испания. Примера, 6 тур
Алавес
0 : 2
22.09.2023
Атлетик
Испания. Примера, 20 тур
Алавес
0 : 0
09.01.2022
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1 : 0
01.10.2021
Алавес
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
0 : 0
10.04.2021
Алавес
Испания. Примера, 5 тур
Алавес
1 : 0
04.10.2020
Атлетик
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
2 : 1
23.02.2020
Атлетик
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
2 : 0
22.09.2019
Алавес
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
1 : 1
27.04.2019
Алавес
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
0 : 0
17.12.2018
Атлетик
Испания. Примера, 37 тур
Алавес
3 : 1
12.05.2018
Атлетик
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
2 : 0
07.01.2018
Алавес
Испания. Примера, 36 тур
Алавес
1 : 0
07.05.2017
Атлетик
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0 : 0
08.01.2017
Алавес
Показать все

Прогноз на матч

«Атлетик» в текущей форме выглядит фаворитом. Команда уверенно стартовала в чемпионате и демонстрирует атакующий стиль. У «Алавеса» есть стабильность в защите, но слабая атака может не позволить зацепиться за очки. При этом нестабильная оборона «Атлетика» даeт шанс гостям на хотя бы один гол. Учитывая всe это, можно ожидать победу хозяев в не слишком результативной игре.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Атлетика» и тотал меньше 3.5 – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Алавеса» меньше 1 – коэффициент 1.80

2.10
Победа «Атлетика» и тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Испания. Примера Алавес Атлетик
Рекомендуем
