13 сентября на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 4-го тура Ла Лиги, в котором «Атлетик» примет «Алавес». Команды подходят к игре с разными показателями в таблице: хозяева борются за лидерство, тогда как гости обосновались в середине. «Атлетик» набрал максимальные 9 очков за три тура, а «Алавес» ограничился четырьмя.

«Атлетик»

Клуб из Бильбао уверенно стартовал в новом сезоне. После трeх туров команда занимает второе место, выиграв все матчи. Последняя победа на выезде над «Бетисом» (2:1) подчеркнула боевой настрой команды. В атаке хорошую форму демонстрирует Нико Уильямс, забивший 2 гола в 5 матчах.

«Атлетик» забил 8 голов за последние 5 игр, но при этом пропустил 7 – есть проблемы в обороне. Команда демонстрирует высокую результативность, но регулярно позволяет соперникам создавать опасные моменты.

«Алавес»

Команда идeт на 11-й строчке с 4 очками. После стартовой победы над «Леванте» (2:1) последовали поражение от «Бетиса» и ничья с «Атлетико» (1:1). Лучший бомбардир команды – Науэль Теналья с одним голом.

Атака «Алавеса» не впечатляет: всего 3 забитых мяча за 5 последних игр. В то же время команда пропускает не так много – 4 гола за этот же отрезок, в среднем по 0.80 за матч. На выезде «Алавес» играет менее уверенно, что может стать ключевым фактором в этом противостоянии.

Факты о командах

«Атлетик»

Победы в 3 последних матчах Ла Лиги

В среднем: 1.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 7 из 9 последних матчей

Пропускает в 8 из 10 последних матчей

«Алавес»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах

Забивает в 3 из 5 последних матчей

Прогноз на матч

«Атлетик» в текущей форме выглядит фаворитом. Команда уверенно стартовала в чемпионате и демонстрирует атакующий стиль. У «Алавеса» есть стабильность в защите, но слабая атака может не позволить зацепиться за очки. При этом нестабильная оборона «Атлетика» даeт шанс гостям на хотя бы один гол. Учитывая всe это, можно ожидать победу хозяев в не слишком результативной игре.

Рекомендованные ставки