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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетик
Алавес - Атлетик: обзор матча 09 января 2022
Алавес
09.01.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 20 тур
0 : 0
Завершен
Атлетик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Атлетик
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
М. де ла Фуэнте
85'
83'
Замена
М. Весга
️️️️
Д. Гарсия
83'
Замена
Н. Серрано
️️️️
А. Беренгер
Замена
Э. Мендес
️️️️
Л. Риоха
65'
Желтая карточка
Р. Дуарте
61'
60'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Уильямс
60'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
Замена
Г. Эскаланте
️️️️
Джейсон
41'
Желтая карточка
Ф. Лежен
26'
4'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Венцедор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
5
Ману Гарсия
АП
23
Джейсон
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
12
Унаи Венцедор
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Алавес
13
Адриан Родригес
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Александру Тирля
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
23
Иван Мартин
АП
7
Эдгар Мендес
ПП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
6
Микель Весга
ОП
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-1-3-2
1
Пачеко
5
Дуарте
24
Лежен
3
Миазга
20
Агиррегабирия
20
Мойя
11
Риоха
5
Гарсия
23
Джейсон
13
Хоселу
24
де ла Фуэнте
4-2-3-1
1
Симон
18
де Маркос
26
Мартинес
5
Альварес
18
Баленсиага
12
Венцедор
14
Дани Гарсия
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
23
Джейсон
8
Эскаланте
8
Эскаланте
23
Джейсон
11
Риоха
7
Мендес
7
Мендес
11
Риоха
24
де ла Фуэнте
28
Пельистри
28
Пельистри
24
де ла Фуэнте
14
Дани Гарсия
6
Весга
6
Весга
14
Дани Гарсия
12
Венцедор
6
Саррага
6
Саррага
12
Венцедор
7
Беренгер
22
Серрано
22
Серрано
7
Беренгер
9
Уильямс
10
Уильямс
10
Уильямс
9
Уильямс
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
23
Иван Мартин
АП
13
Адриан Родригес
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Александру Тирля
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
13
Хокин Эскьета
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
13
Адриан Родригес
ВР
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
20
Александру Тирля
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Алавес - Атлетик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
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