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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Атлетик
Алавес - Атлетик: обзор матча 22 сентября 2023
Алавес
22.09.2023, пятница, 22:00
Испания. Примера, 6 тур
0 : 2
Завершен
Атлетик
18'
И. Уильямс
76'
О. Сансет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Атлетик
Замена
Х. Алькаин
️️️️
Л. Риоха
84'
82'
Замена
Д. Гарсия
️️️️
И. Руис де Галаррета
82'
Замена
И. Леке
️️️️
Ю. Бершиче
Желтая карточка
А. Абкар
78'
76'
ГОЛ! 0:2!
О. Сансет
Пас отдал
И. Уильямс
71'
Замена
Е. Альварес
️️️️
А. Паредес
71'
Замена
А. Вильялибре
️️️️
Г. Гурусета
Замена
А. Реббах
️️️️
А. Сола
67'
Замена
С. Омородион
️️️️
Я. Хаджи
67'
64'
Замена
И. Муньяин
️️️️
А. Беренгер
Замена
Х. Гуриди
️️️️
К. Бенавидес
49'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
48'
Желтая карточка
Кике
45'
+1
31'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
29'
Желтая карточка
А. Беренгер
18'
ГОЛ! 0:1!
И. Уильямс
Пас отдал
М. Весга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
16
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
16
Томас Мендес
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
9
Саму Омородион
ЦФ
Атлетик
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Сивера
2
Горосабель
5
Абкар
15
Седлар
5
Дуарте
23
Бенавидес
20
Сола
6
Гевара
11
Риоха
10
Хаджи
19
Кике
4-1-1-2-2
1
Симон
18
де Маркос
3
Вивиан
4
Паредес
17
Бершиче
6
Весга
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
8
Сансет
11
Гурусета
9
Уильямс
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
23
Бенавидес
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Бенавидес
20
Сола
21
Реббах
21
Реббах
20
Сола
11
Риоха
70
Алькаин
70
Алькаин
11
Риоха
10
Хаджи
9
Омородион
9
Омородион
10
Хаджи
4
Паредес
5
Альварес
5
Альварес
4
Паредес
17
Бершиче
15
Леке
15
Леке
17
Бершиче
16
Руис де Галаррета
14
Дани Гарсия
14
Дани Гарсия
16
Руис де Галаррета
7
Беренгер
10
Муньяин
10
Муньяин
7
Беренгер
11
Гурусета
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Гурусета
Остались в запасе
Алавес
Атлетик
25
Хесус Овоно
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
16
Томас Мендес
ЦП
18
Unai Ropero
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
3
Иманол Гарсия де Альбенис
ЛЗ
6
Беньят Прадос
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
46
Унаи Гомес
АП
7
Аду Арес
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Алавес - Атлетик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
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