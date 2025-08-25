«Оренбург» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч Кубка России 26 августа 2025 с коэффициентом 1.70

26 августа на «Газовике» состоится матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Оренбург» примет «Зенит». Хозяева стараются использовать фактор своего поля, но противостоять лидеру российского футбола будет крайне непросто.

«Оренбург»

Команда в последних турах демонстрирует нестабильность, но способна навязать борьбу. В Кубке России «Оренбург» уже обыграл «Ахмат» (2:1), однако в Премьер-лиге чередует успехи с поражениями. За последние пять матчей команда забила 8 голов и пропустила столько же, что подчeркивает отсутствие баланса между атакой и обороной. Особенно уязвимой выглядит оборона: в среднем «Оренбург» пропускает 1.6 мяча за игру. Тем не менее, клуб забивает в трeх матчах подряд, что позволяет рассчитывать хотя бы на гол в ворота соперника.

«Зенит»

Питерский коллектив под руководством Семака набирает форму и уверенно выходит на победный график. В Кубке России «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0), а в чемпионате обыграл «Динамо Махачкала» (4:0). За последние пять матчей команда забила 10 голов и пропустила лишь 4. В атаке выделяется стабильность: в среднем два гола за матч. Оборона действует надeжнее, чем у соперника, в среднем всего 0.8 пропущенного за игру. «Зенит» уверенно чувствует себя в матчах против «Оренбурга» и забивает в каждом из последних встреч.

Факты о командах

«Оренбург»

Забивает в 3 последних матчах

В среднем: 1.6 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

8 голов за последние 5 встреч

Победа над «Ахматом» в Кубке России

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей

В среднем: 2.0 забитого и 0.8 пропущенного за игру (последние 5 матчей)

Победа 3:0 над «Рубином» в Кубке России

10 голов за 5 матчей

Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит»

Исходя из статистики и текущей формы, «Зенит» является явным фаворитом матча. У «Оренбурга» есть шансы на гол при активной игре дома, но оборона вряд ли выдержит натиск питерцев. Логичным выбором станет ставка на победу гостей и голы обеих команд. «Зенит» обладает более высоким классом и стабильностью в атаке, что должно сыграть решающую роль в этом противостоянии.

