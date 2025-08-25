Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Оренбург» – «Зенит»: прогноз и ставки на матч Кубка России 26 августа 2025 с коэффициентом 1.70

25 августа 2025 9:00
Оренбург - Зенит
26 авг. 2025, вторник 18:30 | Россия. Кубок, группа A, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа «Зенита»
Сделать ставку

26 августа на «Газовике» состоится матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России, в котором «Оренбург» примет «Зенит». Хозяева стараются использовать фактор своего поля, но противостоять лидеру российского футбола будет крайне непросто.

«Оренбург»

Команда в последних турах демонстрирует нестабильность, но способна навязать борьбу. В Кубке России «Оренбург» уже обыграл «Ахмат» (2:1), однако в Премьер-лиге чередует успехи с поражениями. За последние пять матчей команда забила 8 голов и пропустила столько же, что подчeркивает отсутствие баланса между атакой и обороной. Особенно уязвимой выглядит оборона: в среднем «Оренбург» пропускает 1.6 мяча за игру. Тем не менее, клуб забивает в трeх матчах подряд, что позволяет рассчитывать хотя бы на гол в ворота соперника.

«Зенит»

Питерский коллектив под руководством Семака набирает форму и уверенно выходит на победный график. В Кубке России «Зенит» разгромил «Рубин» (3:0), а в чемпионате обыграл «Динамо Махачкала» (4:0). За последние пять матчей команда забила 10 голов и пропустила лишь 4. В атаке выделяется стабильность: в среднем два гола за матч. Оборона действует надeжнее, чем у соперника, в среднем всего 0.8 пропущенного за игру. «Зенит» уверенно чувствует себя в матчах против «Оренбурга» и забивает в каждом из последних встреч.

Факты о командах

«Оренбург»

  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.6 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • 8 голов за последние 5 встреч
  • Победа над «Ахматом» в Кубке России

«Зенит»

  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 2.0 забитого и 0.8 пропущенного за игру (последние 5 матчей)
  • Победа 3:0 над «Рубином» в Кубке России
  • 10 голов за 5 матчей

Личные встречи
8% (1)
8% (1)
83% (10)
8
Забитых мячей
27
0.67
В среднем за матч
2.25
3:1
Крупнейшая победа
8:0
Самый результативный матч:  8:0
Самая крупная ничья:  2:2
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
0 : 1
23.11.2024
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 0
05.10.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Зенит
1 : 0
21.04.2024
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
3 : 1
30.09.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2 : 2
20.05.2023
Зенит
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
8 : 0
11.09.2022
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
4 : 1
15.07.2020
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
0 : 2
28.07.2019
Зенит
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
3 : 1
31.03.2019
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1 : 2
16.09.2018
Зенит
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург
0 : 1
26.04.2017
Зенит
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1 : 0
24.10.2016
Оренбург
Показать все

Прогноз на матч «Оренбург» – «Зенит»

Исходя из статистики и текущей формы, «Зенит» является явным фаворитом матча. У «Оренбурга» есть шансы на гол при активной игре дома, но оборона вряд ли выдержит натиск питерцев. Логичным выбором станет ставка на победу гостей и голы обеих команд. «Зенит» обладает более высоким классом и стабильностью в атаке, что должно сыграть решающую роль в этом противостоянии.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зенита» – коэффициент 1.70
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.70
Победа «Зенита»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. Кубок Зенит Оренбург
Другие прогнозы
25.08.2025
03:00
1.40
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Зенит-2 - Звезда
Победа «Зенита-2»
25.08.2025
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Урал - Волга
Тотал меньше 2,5
25.08.2025
19:30
2.75
Россия. PARI Первая лига, 6 тур
Ротор - Торпедо
Ничья
25.08.2025
19:30
2.00
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе - Верона
Тотал больше 2.5 голов
25.08.2025
20:30
1.70
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик - Райо Вальекано
Победа «Райо Вальекано»
25.08.2025
21:45
1.60
Италия. Серия А, 1 тур
Интер - Торино
Победа «Интера»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 