«Бетис» – «Алавес»: прогноз и ставки на матч 22 августа 2025 с коэффициентом 1.84

21 августа 2025 9:29
Бетис - Алавес
22 авг. 2025, пятница 22:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.84
Победа «Бетиса»
Сделать ставку

В 2 туре испанской Ла Лиги «Бетис» принимает «Алавес» на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Обе команды стартовали с разными результатами, но общая динамика последних матчей подсказывает, что встреча будет конкурентной. «Бетис» стремится прервать неудачную серию, а «Алавес» – продолжить положительный тренд, несмотря на нестабильную игру в товарищеских матчах. Команды показывают результативный футбол, а оборона обеих сторон остаeтся уязвимой.

«Бетис»

Клуб не выигрывал в Ла Лиге уже пять матчей подряд. В первом туре текущего сезона команда сыграла вничью с «Эльче» 1:1, продлив свою безвыигрышную серию. Однако атакующая эффективность сохраняется: «Бетис» забивает в каждом из последних 15 матчей чемпионата, а общее количество голов за последние 5 игр – 6. Одновременно с этим оборона испытывает сложности – 8 пропущенных голов в тех же пяти матчах. В контрольных встречах перед началом сезона команда уступила «Малаге» и «Комо», но сумела обыграть «Сандерленд» и сыграть вничью с «Ковентри», показывая неоднозначную форму. Статистика указывает на высокий атакующий потенциал и неустойчивую оборону, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

«Алавес»

Команда стартовала в сезоне победой над «Леванте» со счeтом 2:1, продлив беспроигрышную серию до четырeх матчей в Ла Лиге. «Алавес» стабильно забивает – в каждом из последних четырeх туров, при этом средний показатель – 0.8 гола за игру. Оборона же демонстрирует определeнную надeжность: также 0.8 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В предсезонке были и нули с «Эйбаром», и поражения от «Жироны» и «Уэски», что говорит о нестабильности игры вне официальных турниров. Тем не менее старт в чемпионате получился убедительным, и «Алавес» выглядит командой, способной отбирать очки даже на выезде.

Факты о командах

«Бетис»

  • Не выигрывает в Ла Лиге 5 матчей подряд
  • Забивает в 27 последних матчах турнира
  • Пропускает в 12 играх подряд
  • Средний показатель: 1.20 забитых и 1.60 пропущенных голов за 5 последних матчей

«Алавес»

  • Не проигрывает в Ла Лиге 4 матча подряд
  • Забивает в 4 последних матчах
  • В среднем: 0.80 гола забито и столько же пропущено за последние 5 игр

Личные встречи
37% (7)
32% (6)
32% (6)
23
Забитых мячей
20
1.21
В среднем за матч
1.05
4:0
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 3
18.01.2025
Алавес
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2024
Бетис
Испания. Примера, 25 тур
Бетис
0 : 0
18.02.2024
Алавес
Испания. Кубок, 1/16 финала
Алавес
1 : 0
06.01.2024
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Алавес
1 : 1
08.10.2023
Бетис
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
4 : 0
18.01.2022
Алавес
Испания. Примера, 9 тур
Алавес
0 : 1
18.10.2021
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
3 : 2
08.03.2021
Алавес
Испания. Примера, 1 тур
Алавес
0 : 1
13.09.2020
Бетис
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
1 : 2
16.07.2020
Алавес
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
1 : 1
05.01.2020
Бетис
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1 : 1
17.02.2019
Алавес
Испания. Примера, 2 тур
Алавес
0 : 0
25.08.2018
Бетис
Испания. Примера, 28 тур
Алавес
1 : 3
12.03.2018
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
2 : 0
21.10.2017
Алавес
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1 : 4
30.04.2017
Алавес
Испания. Примера, 16 тур
Алавес
1 : 0
16.12.2016
Бетис
Испания. Сегунда, 35 тур
Алавес
1 : 2
25.04.2015
Бетис
Испания. Сегунда, 14 тур
Бетис
1 : 2
23.11.2014
Алавес
Показать все

Прогноз на матч

Учитывая атакующие показатели «Бетиса» и текущую форму «Алавеса», стоит ожидать матч с голами с обеих сторон. Севильский клуб продолжает забивать, но не может наладить оборону, что открывает возможности для соперника. «Алавес» тоже демонстрирует боеспособность в атаке и хорошую организацию в защите. Однако домашний фактор и мотивация «Бетиса» прервать серию без побед дают команде преимущество. Ожидается упорная встреча, где шансы на успех выше у хозяев.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бетиса» – коэффициент 1.84
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.84
Победа «Бетиса»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Алавес Бетис
