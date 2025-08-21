В 2 туре испанской Ла Лиги «Бетис» принимает «Алавес» на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Обе команды стартовали с разными результатами, но общая динамика последних матчей подсказывает, что встреча будет конкурентной. «Бетис» стремится прервать неудачную серию, а «Алавес» – продолжить положительный тренд, несмотря на нестабильную игру в товарищеских матчах. Команды показывают результативный футбол, а оборона обеих сторон остаeтся уязвимой.

«Бетис»

Клуб не выигрывал в Ла Лиге уже пять матчей подряд. В первом туре текущего сезона команда сыграла вничью с «Эльче» 1:1, продлив свою безвыигрышную серию. Однако атакующая эффективность сохраняется: «Бетис» забивает в каждом из последних 15 матчей чемпионата, а общее количество голов за последние 5 игр – 6. Одновременно с этим оборона испытывает сложности – 8 пропущенных голов в тех же пяти матчах. В контрольных встречах перед началом сезона команда уступила «Малаге» и «Комо», но сумела обыграть «Сандерленд» и сыграть вничью с «Ковентри», показывая неоднозначную форму. Статистика указывает на высокий атакующий потенциал и неустойчивую оборону, что может стать ключевым фактором в предстоящем матче.

«Алавес»

Команда стартовала в сезоне победой над «Леванте» со счeтом 2:1, продлив беспроигрышную серию до четырeх матчей в Ла Лиге. «Алавес» стабильно забивает – в каждом из последних четырeх туров, при этом средний показатель – 0.8 гола за игру. Оборона же демонстрирует определeнную надeжность: также 0.8 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В предсезонке были и нули с «Эйбаром», и поражения от «Жироны» и «Уэски», что говорит о нестабильности игры вне официальных турниров. Тем не менее старт в чемпионате получился убедительным, и «Алавес» выглядит командой, способной отбирать очки даже на выезде.

Факты о командах

«Бетис»

Не выигрывает в Ла Лиге 5 матчей подряд

Забивает в 27 последних матчах турнира

Пропускает в 12 играх подряд

Средний показатель: 1.20 забитых и 1.60 пропущенных голов за 5 последних матчей

«Алавес»

Не проигрывает в Ла Лиге 4 матча подряд

Забивает в 4 последних матчах

В среднем: 0.80 гола забито и столько же пропущено за последние 5 игр

Прогноз на матч

Учитывая атакующие показатели «Бетиса» и текущую форму «Алавеса», стоит ожидать матч с голами с обеих сторон. Севильский клуб продолжает забивать, но не может наладить оборону, что открывает возможности для соперника. «Алавес» тоже демонстрирует боеспособность в атаке и хорошую организацию в защите. Однако домашний фактор и мотивация «Бетиса» прервать серию без побед дают команде преимущество. Ожидается упорная встреча, где шансы на успех выше у хозяев.

Рекомендованные ставки