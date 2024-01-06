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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 06 января 2024
Алавес
06.01.2024, суббота, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Бетис
57'
К. Бенавидес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Бетис
Замена
А. Бланко
️️️️
К. Висенте
90'
+2
Замена
Х. Алькаин
️️️️
Кике
90'
+1
Желтая карточка
Р. Дуарте
88'
Замена
А. Горосабель
️️️️
А. Сола
80'
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Риоха
80'
72'
Желтая карточка
Н. Менди
71'
Замена
Н. Фекир
️️️️
С. Альтимира
71'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Диао
66'
Замена
Х. Крус
️️️️
Родри
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Я. Хаджи
66'
ГОЛ! 1:0!
К. Бенавидес
57'
46'
Замена
В. Карвалью
️️️️
М. Рока
8'
Желтая карточка
М. Рока
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
5
Рубен Дуарте
(К)
ЛЗ
16
Хави Лопес
ЛЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
(К)
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
22
Иско
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
21
Абде Реббах
ЛВ
18
Unai Ropero
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
Бетис
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
19
Хуан Крус
АП
10
Набиль Фекир
АП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-1-3-1
25
Овоно
16
Лопес
14
Теналья
5
Дуарте
20
Сола
23
Бенавидес
6
Гевара
11
Риоха
10
Хаджи
7
Висенте
19
Кике
3-1-1-3-2
1
Силва
32
Менди
2
Пеццелла
33
Миранда
21
Рока
5
Альтимира
24
Руйбаль
10
Родри
11
Диао
22
Перес
22
Иско
20
Сола
2
Горосабель
2
Горосабель
20
Сола
7
Висенте
8
Бланко
8
Бланко
7
Висенте
10
Хаджи
20
Симеоне
20
Симеоне
10
Хаджи
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
19
Кике
70
Алькаин
70
Алькаин
19
Кике
21
Рока
10
Карвалью
10
Карвалью
21
Рока
10
Родри
19
Крус
19
Крус
10
Родри
5
Альтимира
10
Фекир
10
Фекир
5
Альтимира
11
Диао
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Диао
Остались в запасе
Алавес
Бетис
1
Антонио Сивера
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
18
Unai Ropero
ЦП
24
Селу Диалло
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Антонио Сивера
ВР
33
Виктор Парада
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
18
Unai Ropero
ЦП
24
Селу Диалло
ЦП
9
Саму Омородион
ЦФ
Остались в запасе
30
Герман Гарсия
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
42
Пабло Бусто
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
11
Луис Энрике
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
1
2
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
5
Нарушения
12
13
Офсайды
3
2
Количество передач
301
494
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
6
8
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Хавьер Иглесиас Вильянуэва
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