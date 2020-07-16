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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Алавес
Бетис - Алавес: обзор матча 16 июля 2020
Бетис
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
1 : 2
Завершен
Алавес
90+4'
Л. Морон
53'
Хоселу
77'
Р. Эли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Алавес
90'
+6
Красная карточка
Р. Эли
90'
+5
Замена
Т. Пина
️️️️
В. Камараса
ГОЛ! 1:2!
Л. Морон
Пас отдал
Эмерсон
90'
+4
Вторая желтая
Хуанми
90'
+2
Желтая карточка
Хуанми
90'
+2
Желтая карточка
Г. Родригес
88'
Замена
К. Аленья
️️️️
Н. Фекир
84'
Желтая карточка
А. Морено
82'
81'
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Бурк
77'
ГОЛ! 0:2!
Р. Эли
Пас отдал
В. Камараса
Желтая карточка
З. Феддаль
76'
Замена
Л. Морон
️️️️
Хоакин
73'
72'
Желтая карточка
Роберто
66'
Замена
П. Понс
️️️️
Э. Мендес
63'
Желтая карточка
Э. Мендес
Замена
Хуанми
️️️️
Э. Гонсалес
58'
56'
Желтая карточка
Тачи
53'
ГОЛ! 0:1!
Хоселу
Пас отдал
О. Бурк
46'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Л. Фейса
Замена
А. Морено
️️️️
А. Педраса
46'
Желтая карточка
Хоакин
36'
23'
Желтая карточка
Хоселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Алавес
13
Роберто
ВР
3
Адриан Марин
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
5
Тачи
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Алавес
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Борха Сайнс
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
19
Ману Гарсия
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
7
Лукас
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Мартин
2
Манди
3
Феддаль
6
Гонсалес
23
Педраса
22
Эмерсон
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
4-3-1-2
13
Роберто
5
Лагвардия
5
Тачи
19
Эли
3
Марин
7
Мендес
6
Камараса
15
Фейса
11
Риоха
7
Бурк
13
Хоселу
23
Педраса
11
Алекс Морено
11
Алекс Морено
23
Педраса
10
Фекир
10
Аленья
10
Аленья
10
Фекир
6
Гонсалес
7
Хуанми
7
Хуанми
6
Гонсалес
17
Хоакин
80
Морон
80
Морон
17
Хоакин
7
Бурк
22
Видаль
22
Видаль
7
Бурк
7
Мендес
8
Понс
8
Понс
7
Мендес
6
Камараса
17
Пина
17
Пина
6
Камараса
15
Фейса
19
Гарсия
19
Гарсия
15
Фейса
Остались в запасе
Бетис
Алавес
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Алексис Трухильо
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
31
Ариц Кастро
ВР
12
Рафа Наварро
ЦЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
11
Хосе Луис Родригес
ЛП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
18
Паулино де ла Фуэнте
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Алексис Трухильо
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Бетис - Алавес
5
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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