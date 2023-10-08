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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 08 октября 2023
Алавес
08.10.2023, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
35'
Э. Бельерин (АГ)
32'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алавес - Бетис
90'
+4
Красная карточка
В. Жозе
Желтая карточка
А. Седлар
90'
+3
89'
Желтая карточка
Иско
89'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
А. Перес
Замена
Р. Дуарте
️️️️
Х. Лопес
86'
Замена
А. Реббах
️️️️
Л. Риоха
86'
Желтая карточка
С. Омородион
83'
Замена
С. Омородион
️️️️
Кике
77'
76'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
М. Рока
76'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Диао
Замена
К. Бенавидес
️️️️
Я. Хаджи
73'
Замена
Х. Алькаин
️️️️
А. Сола
73'
71'
Желтая карточка
Абнер
65'
Замена
Э. Абде
️️️️
Родри
Желтая карточка
Л. Риоха
62'
46'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Г. Родригес
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Бельерин
35'
34'
Желтая карточка
Г. Родригес
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Родри
АП
22
Иско
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
33
Rúben Montero
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
24
Селу Диалло
ЦП
70
Хебер Алькаин
ПВ
9
Саму Омородион
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Сивера
2
Горосабель
5
Абкар
15
Седлар
16
Лопес
20
Сола
18
Гуриди
6
Гевара
11
Риоха
10
Хаджи
19
Кике
4-1-1-3-1
1
Браво
2
Бельерин
2
Пеццелла
4
Рияд
16
Абнер
21
Рока
2
Родригес
10
Родри
22
Иско
11
Диао
22
Перес
16
Лопес
5
Дуарте
5
Дуарте
16
Лопес
10
Хаджи
23
Бенавидес
23
Бенавидес
10
Хаджи
11
Риоха
21
Реббах
21
Реббах
11
Риоха
20
Сола
70
Алькаин
70
Алькаин
20
Сола
19
Кике
9
Омородион
9
Омородион
19
Кике
2
Родригес
10
Карвалью
10
Карвалью
2
Родригес
21
Рока
18
Гуардадо
18
Гуардадо
21
Рока
10
Родри
10
Эз Абде
10
Эз Абде
10
Родри
22
Перес
24
Руйбаль
24
Руйбаль
22
Перес
11
Диао
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
11
Диао
Остались в запасе
Алавес
Бетис
25
Хесус Овоно
ВР
33
Rúben Montero
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
24
Селу Диалло
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
13
Гильерме Фернандеш
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
33
Rúben Montero
ВР
15
Никола Мараш
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
24
Селу Диалло
ЦП
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
14
Рикардо Висус
ЦЗ
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
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