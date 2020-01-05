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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 05 января 2020
Алавес
05.01.2020, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 1
Завершен
Бетис
14'
А. Видаль
55'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Бетис
90'
+6
Желтая карточка
М. Бартра
Желтая карточка
М. Агиррегабирия
90'
+2
Замена
О. Бурк
️️️️
М. Вакасо
85'
84'
Замена
Л. Морон
️️️️
Б. Иглесиас
81'
Замена
К. Аленья
️️️️
Н. Фекир
Замена
П. Понс
️️️️
А. Видаль
81'
78'
Красная карточка
З. Феддаль
73'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Х. Наварро
69'
Желтая карточка
Л. Риоха
67'
55'
ГОЛ! 1:1!
Эмерсон
Пас отдал
Н. Фекир
45'
+4
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
Х. Наварро
45'
+3
Желтая карточка
М. Гарсия
45'
Желтая карточка
Р. Дуарте
45'
Желтая карточка
М. Вакасо
34'
33'
Желтая карточка
Н. Фекир
Желтая карточка
Хоселу
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Лукас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
19
Ману Гарсия
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Бурги
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Бетис
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Карлес Аленья
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Пачеко
22
Видаль
5
Лагвардия
19
Эли
5
Дуарте
23
Наварро
19
Гарсия
22
Вакасо
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
3-2-1-3-1
1
Жоэль
5
Бартра
3
Феддаль
2
Манди
22
Эмерсон
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
17
Хоакин
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
23
Наварро
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
23
Наварро
22
Видаль
8
Понс
8
Понс
22
Видаль
22
Вакасо
7
Бурк
7
Бурк
22
Вакасо
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
10
Фекир
10
Аленья
10
Аленья
10
Фекир
7
Иглесиас
80
Морон
80
Морон
7
Иглесиас
Остались в запасе
Алавес
Бетис
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
18
Бурги
ЛВ
Остались в запасе
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Алавес - Бетис
7
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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