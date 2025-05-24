25 мая на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится матч заключительного тура Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». Хозяева завершат сезон в десятке, а гости постараются сохранить шансы на более высокое место в итоговой таблице. У обеих команд есть мотивация, но формы, стили и уровень соперников – разные.
«Фулхэм»
«Фулхэм» завершает кампанию в середине таблицы, набрав 54 очка. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями, но регулярно забивает – 7 голов в последних 5 матчах. При этом пропускает ещe чаще – 9 голов за тот же отрезок и 9 игр подряд без «сухого» матча. Лидер нападения – Рауль Хименес, у которого 14 голов за сезон. «Фулхэм» не стесняется играть первым номером даже против топов, однако в матчах с ними часто испытывает проблемы в обороне.
«Манчестер Сити»
«Сити» проводит концовку сезона с максимальной концентрацией, не проигрывая 9 матчей подряд. Команда занимает 3-е место с 68 очками и рассчитывает на осечку конкурентов выше. Подопечные Гвардиолы показывают выверенный, прагматичный футбол: 6 голов и всего 2 пропущенных за 5 туров. Эрлинг Холанд забил 30 мячей и продолжает вести команду к победам. Несмотря на снижение зрелищности, «Сити» стабилен и надeжен как в атаке, так и в обороне.
Факты о командах:
«Фулхэм»
- Пропускает в 9 матчах подряд
- В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
- Две победы в последних 5 турах
- Рауль Хименес – 14 голов в 42 матчах
«Манчестер Сити»
- Не проигрывает 9 матчей в Премьер-лиге
- В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)
- Эрлинг Холанд – 30 голов в 43 матчах
- Победа в последнем туре над «Борнмутом» – 3:1
Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити»
Форма «Сити» и класс команды делают еe фаворитом этой встречи, несмотря на выездной статус. «Фулхэм» стабильно забивает, но слишком часто позволяет сопернику создавать моменты у своих ворот. Учитывая мотивацию обеих сторон и стиль игры, ожидаем результативный, но контролируемый матч со стороны гостей. «Фулхэм» может отличиться, но классу «Сити» должно хватить для победы.
Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Манчестер Сити».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 5.80
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
- Индивидуальный тотал «Фулхэма» больше 0.5 – коэффициент 1.65