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Прогноз на точный счет матча «Фулхэм» – «Манчестер Сити»: Премьер-лига, 25 мая 2025

24 мая 2025 10:01
Фулхэм - Манчестер Сити
25 мая 2025, воскресенье 18:00 | Англия. Премьер-лига, 38 тур
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5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Манчестер Сити»
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25 мая на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится матч заключительного тура Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». Хозяева завершат сезон в десятке, а гости постараются сохранить шансы на более высокое место в итоговой таблице. У обеих команд есть мотивация, но формы, стили и уровень соперников – разные.

«Фулхэм»

«Фулхэм» завершает кампанию в середине таблицы, набрав 54 очка. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями, но регулярно забивает – 7 голов в последних 5 матчах. При этом пропускает ещe чаще – 9 голов за тот же отрезок и 9 игр подряд без «сухого» матча. Лидер нападения – Рауль Хименес, у которого 14 голов за сезон. «Фулхэм» не стесняется играть первым номером даже против топов, однако в матчах с ними часто испытывает проблемы в обороне.

«Манчестер Сити»

«Сити» проводит концовку сезона с максимальной концентрацией, не проигрывая 9 матчей подряд. Команда занимает 3-е место с 68 очками и рассчитывает на осечку конкурентов выше. Подопечные Гвардиолы показывают выверенный, прагматичный футбол: 6 голов и всего 2 пропущенных за 5 туров. Эрлинг Холанд забил 30 мячей и продолжает вести команду к победам. Несмотря на снижение зрелищности, «Сити» стабилен и надeжен как в атаке, так и в обороне.

Факты о командах:

«Фулхэм»

  • Пропускает в 9 матчах подряд
  • В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)
  • Две победы в последних 5 турах
  • Рауль Хименес – 14 голов в 42 матчах

«Манчестер Сити»

  • Не проигрывает 9 матчей в Премьер-лиге
  • В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)
  • Эрлинг Холанд – 30 голов в 43 матчах
  • Победа в последнем туре над «Борнмутом» – 3:1

Личные встречи
7% (2)
19% (5)
74% (20)
27
Забитых мячей
72
1
В среднем за матч
2.67
3:2
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  5:1
Самая крупная ничья:  3:3
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Манчестер Сити
3 : 2
05.10.2024
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Фулхэм
0 : 4
11.05.2024
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Манчестер Сити
5 : 1
02.09.2023
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Фулхэм
1 : 2
30.04.2023
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Манчестер Сити
2 : 1
05.11.2022
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
4 : 1
05.02.2022
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Фулхэм
0 : 3
13.03.2021
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
2 : 0
05.12.2020
Фулхэм
Англия. Кубок, 1/16 финала
Манчестер Сити
4 : 0
26.01.2020
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Фулхэм
0 : 2
30.03.2019
Манчестер Сити
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 0
01.11.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
3 : 0
15.09.2018
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Манчестер Сити
5 : 0
22.03.2014
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Фулхэм
2 : 4
21.12.2013
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Манчестер Сити
2 : 0
19.01.2013
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Фулхэм
1 : 2
29.09.2012
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
3 : 0
04.02.2012
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Фулхэм
2 : 2
18.09.2011
Манчестер Сити
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Манчестер Сити
1 : 1
27.02.2011
Фулхэм
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Фулхэм
1 : 4
21.11.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Фулхэм
1 : 2
21.03.2010
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Сити
2 : 2
25.10.2009
Фулхэм
Кубок Английской лиги,
Манчестер Сити
2 : 1
23.09.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Сити
1 : 3
12.04.2009
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Фулхэм
1 : 1
06.12.2008
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Манчестер Сити
2 : 3
26.04.2008
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
3 : 3
22.09.2007
Манчестер Сити
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Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити»

Форма «Сити» и класс команды делают еe фаворитом этой встречи, несмотря на выездной статус. «Фулхэм» стабильно забивает, но слишком часто позволяет сопернику создавать моменты у своих ворот. Учитывая мотивацию обеих сторон и стиль игры, ожидаем результативный, но контролируемый матч со стороны гостей. «Фулхэм» может отличиться, но классу «Сити» должно хватить для победы.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Манчестер Сити» – коэффициент 5.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90
  • Индивидуальный тотал «Фулхэма» больше 0.5 – коэффициент 1.65

5.80
Точный счёт 2:1 в пользу «Манчестер Сити»
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Фулхэм
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