25 мая на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоится матч заключительного тура Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Манчестер Сити». Хозяева завершат сезон в десятке, а гости постараются сохранить шансы на более высокое место в итоговой таблице. У обеих команд есть мотивация, но формы, стили и уровень соперников – разные.

«Фулхэм»

«Фулхэм» завершает кампанию в середине таблицы, набрав 54 очка. Команда демонстрирует нестабильные результаты, чередуя победы с поражениями, но регулярно забивает – 7 голов в последних 5 матчах. При этом пропускает ещe чаще – 9 голов за тот же отрезок и 9 игр подряд без «сухого» матча. Лидер нападения – Рауль Хименес, у которого 14 голов за сезон. «Фулхэм» не стесняется играть первым номером даже против топов, однако в матчах с ними часто испытывает проблемы в обороне.

«Манчестер Сити»

«Сити» проводит концовку сезона с максимальной концентрацией, не проигрывая 9 матчей подряд. Команда занимает 3-е место с 68 очками и рассчитывает на осечку конкурентов выше. Подопечные Гвардиолы показывают выверенный, прагматичный футбол: 6 голов и всего 2 пропущенных за 5 туров. Эрлинг Холанд забил 30 мячей и продолжает вести команду к победам. Несмотря на снижение зрелищности, «Сити» стабилен и надeжен как в атаке, так и в обороне.

Факты о командах:

«Фулхэм»

Пропускает в 9 матчах подряд

В среднем 1.4 гола за матч в атаке, 1.8 – в защите (последние 5 игр)

Две победы в последних 5 турах

Рауль Хименес – 14 голов в 42 матчах

«Манчестер Сити»

Не проигрывает 9 матчей в Премьер-лиге

В среднем 1.2 гола за матч в атаке, 0.4 – в защите (последние 5 игр)

Эрлинг Холанд – 30 голов в 43 матчах

Победа в последнем туре над «Борнмутом» – 3:1

Личные встречи 7% (2) 19% (5) 74% (20) 27 Забитых мячей 72 1 В среднем за матч 2.67 3:2 Крупнейшая победа 5:0 Самый результативный матч: 5:1 Самая крупная ничья: 3:3 Англия. Премьер-лига, 7 тур Манчестер Сити 3 : 2 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 37 тур Фулхэм 0 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 4 тур Манчестер Сити 5 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 34 тур Фулхэм 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 15 тур Манчестер Сити 2 : 1 Фулхэм Англия. Кубок, 1/16 финала Манчестер Сити 4 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 28 тур Фулхэм 0 : 3 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 11 тур Манчестер Сити 2 : 0 Фулхэм Англия. Кубок, 1/16 финала Манчестер Сити 4 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 32 тур Фулхэм 0 : 2 Манчестер Сити Англия. Кубок лиги, 1/8 финала Манчестер Сити 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 5 тур Манчестер Сити 3 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 31 тур Манчестер Сити 5 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 17 тур Фулхэм 2 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 23 тур Манчестер Сити 2 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 6 тур Фулхэм 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 24 тур Манчестер Сити 3 : 0 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 5 тур Фулхэм 2 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-Лига, 28 тур Манчестер Сити 1 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-Лига, 14 тур Фулхэм 1 : 4 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 31 тур Фулхэм 1 : 2 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 10 тур Манчестер Сити 2 : 2 Фулхэм Кубок Английской лиги, Манчестер Сити 2 : 1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 32 тур Манчестер Сити 1 : 3 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 16 тур Фулхэм 1 : 1 Манчестер Сити Англия. Премьер-лига, 36 тур Манчестер Сити 2 : 3 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 7 тур Фулхэм 3 : 3 Манчестер Сити

Прогноз на матч «Фулхэм» – «Манчестер Сити»

Форма «Сити» и класс команды делают еe фаворитом этой встречи, несмотря на выездной статус. «Фулхэм» стабильно забивает, но слишком часто позволяет сопернику создавать моменты у своих ворот. Учитывая мотивацию обеих сторон и стиль игры, ожидаем результативный, но контролируемый матч со стороны гостей. «Фулхэм» может отличиться, но классу «Сити» должно хватить для победы.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Манчестер Сити».

Рекомендованные ставки: