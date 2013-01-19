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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 19 января 2013
Манчестер Сити
19.01.2013, суббота, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
2'
Д. Сильва
69'
Д. Сильва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
Замена
Д. Лескотт
️️️️
Д. Сильва
89'
Замена
С. Агуэро
️️️️
К. Тевес
81'
72'
Замена
М. Петрич
️️️️
А. Дежага
ГОЛ! 2:0!
Д. Сильва
Пас отдал
К. Тевес
69'
67'
Замена
М. Бриггс
️️️️
К. Ричардсон
Желтая карточка
Х. Гарсия
65'
Замена
С. Насри
️️️️
П. Хавьер Сабалета
63'
56'
Желтая карточка
К. Ричардсон
24'
Желтая карточка
Г. Карагунис
ГОЛ! 1:0!
Д. Сильва
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
18
Гарет Бэрри
ОП
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
32
Карлос Тевес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Фулхэм
32
Марк Шварцер
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
3
Аарон Хьюз
ЦЗ
27
Саша Ритер
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ЛП
14
Георгиос Карагунис
ОП
14
Стив Сидуэлл
ОП
22
Брайан Руис
ЦП
16
Дэмьен Дафф
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Джек Родуэлл
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Фулхэм
13
Нил Этеридж
ВР
3
Мэттью Бриггс
ЛЗ
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
33
Младен Петрич
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Харт
3
Клиши
22
Настасич
4
Компани
5
Сабалета
18
Бэрри
6
Хави Гарсия
20
Милнер
21
Сильва
10
Джеко
32
Тевес
4-2-3-1
32
Шварцер
27
Ритер
4
Хангеланд
3
Хьюз
15
Ричардсон
14
Карагунис
14
Сидуэлл
16
Дафф
22
Руис
21
Дежага
10
Бербатов
21
Сильва
15
Лескотт
15
Лескотт
21
Сильва
5
Сабалета
14
Насри
14
Насри
5
Сабалета
32
Тевес
10
Агуэро
10
Агуэро
32
Тевес
15
Ричардсон
3
Бриггс
3
Бриггс
15
Ричардсон
21
Дежага
33
Петрич
33
Петрич
21
Дежага
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
20
Александер Качаниклич
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
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