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АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Фулхэм
Манчестер Сити - Фулхэм: обзор матча 05 декабря 2020
Манчестер Сити
05.12.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Фулхэм
5'
Р. Стерлинг
26'
К. Де Брюйне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Фулхэм
83'
Замена
Т. Кэрни
️️️️
Р. Лофтус-Чик
72'
Замена
А. Камара
️️️️
Б. Рид
68'
Замена
М. Лемина
️️️️
Х. Рид
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Де Брюйне
26'
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
К. Де Брюйне
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Бобби Рид
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
Манчестер Сити
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
99
Марио Лемина
ОП
10
Том Кэрни
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
23
Менди
6
Стоунз
3
Диаш
2
Канселу
16
Родри
20
Гюндоган
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
9
Жезус
4-3-1-2
23
Ареоля
34
Эйна
4
Адарабиойо
33
Робинсон
2
Андерсен
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
6
Рид
14
Рид
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
6
Рид
99
Лемина
99
Лемина
6
Рид
20
Лофтус-Чик
10
Кэрни
10
Кэрни
20
Лофтус-Чик
14
Рид
33
Камара
33
Камара
14
Рид
Остались в запасе
Манчестер Сити
Фулхэм
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
14
Ферран Торрес
ПВ
1
Зак Стеффен
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
Остались в запасе
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Манчестер Сити - Фулхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
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